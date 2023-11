Schwelmer (43) shoppt auf Kosten der Ex: „Habe ihm vertraut“

Schwelm Die Frau staunte nicht schlecht, als die Rechnungen bei ihr eintrafen. Ihr Ex hatte sogar eine Vollmacht von ihr gefälscht.

2018 trennt sich ein Paar aus Schwelm im Guten. Die friedliche Stimmung schlägt jedoch um, als die Frau im März vergangenen Jahres eine Mahnung von Klarna über eine offene Rechnung von knapp 600 Euro bekommt.

Sie ist sich sicher, nichts gekauft zu haben. Wie sich herausstellt, hat ihr Ex Parfum im Internet bestellt und unter anderem eine Matratze und diversen Malerbedarf bei Roller in Schwelm auf ihren Namen geshoppt. Bei der Abholung eines Teils der Waren beim Möbelmarkt, hatte der 43-Jährige sogar eine Vollmacht der Frau vorgelegt, die die Geschädigte nie erteilt hatte. Die Frau spricht ihren Ex darauf an.

Der Schwelmer gibt alles zu und verspricht, den offenen Betrag zu zahlen. Als Monate lang nichts passiert, erstattet die Frau im Oktober vergangenen Jahres Anzeige. Der Mann landet daraufhin wegen gewerbsmäßiger Fälschung beweiserheblicher Daten auf der Anklagebank des Amtsgerichts Schwelm.

„Mein Mandant sagt, sämtliche Handlungen sind mit Kenntnis seiner Ex geschehen“, ergreift zunächst der Verteidiger das Wort. Warum er nicht auf seinen Namen bestellt habe, hakt die Richterin nach. „Aufgrund meiner Schufa“, erwidert der Angeklagte.

Die Ex sagt im Zeugenstand aus. Sie erklärt, nichts von den Bestellungen gewusst zu haben. Sie habe dem 43-Jährigen aber die Chance geben wollen, die offene Rechnung zu begleichen. „Es kam aber nichts. Ich hab jeden Monat nachgefragt. Ich wurde immer vertröstet. Ich habe ihm vertraut, dass er zahlt“, gibt die 43-Jährige an. Schließlich habe es ihr gereicht und sie sei zur Polizei gegangen.

Für den Angeklagten endet der Prozess mit neun Monaten Haft auf Bewährung und der Auflage, mit einem Bewährungshelfer zusammenzuarbeiten. Zudem wird die Staatsanwaltschaft versuchen, 583,30 Euro beim 43-Jährigen einzuziehen und seiner Ex zukommen zu lassen. Dass der Mann nicht mit einer Geldstrafe davongekommen ist, liegt an seinen immerhin 15 Vorstrafen, die er mit in die Verhandlung brachte. So hat er bereits Urteile wegen Steuergesetzverstößen, Betruges und Erschleichens von Leistungen kassiert.

