Schwelmer bringt Überarbeitung seines bekannten Buches raus

Schwelm. Ehemaliger ZDF-Journalist Peter Voß stellt überarbeitetes Buch von Schwelmer Aljoscha Kertesz vor. 504 Seiten über das Leben von Helmut Kohl.

Vor sechs Jahren starb mit Helmut Kohl einer der bedeutendsten Politiker der Bundesrepublik Deutschland. Auf 504 Seiten erinnern sich einhundert ehemalige Freunde, Wegbegleiter aber auch Gegenspieler an den Ehrenbürger Europas.

Peter Voß, der ehemalige ZDF-Journalist und Intendant des Südwestrundfunks, stellte das komplett überarbeitete Buch zusammen mit dem Herausgeber Aljoscha Kertesz aus Schwelm vor.

Lesen Sie auch:

Gevelsberg: Ungereimtheiten beim tödlichen Motorradunfall

Bahnverkehr zwischen Wuppertal und Hagen im Ausnahmezustand

Schwelm: Verkehr an Grundschule gefährlich: Kommt Tempo 30?

Voß sagte: „Viele der Autoren waren in entscheidenden Momenten der deutschen Geschichte nah dran an Helmut Kohl und begleiteten ihn eng auf dem Weg zur Einheit. Ihre Beiträge bieten persönliche Einblicke in das Denken und das Leben des ehemaligen Kanzlers.“

Peter Voß ergänzte: „Das Buch besticht durch die Bandbreite der Autoren. Es versammelt Politiker ebenso wie Zeitzeugen aus Kultur und Wirtschaft, die man in einem Sammelwerk nicht unbedingt erwartet.“

Beim Blick ins Inhaltsverzeichnis springen Namen wie Björn Engholm, Gregor Gysi, Norbert Lammert, Rudolf Seiters, Hermann-Otto Solms und Jürgen Trittin ins Auge. Mit Uschi Glas, Heinrich von Pierer, Dieter Hundt, Franz Lambert und Robert Zollitsch kommen prominente Vertreter aus Wirtschaft, Kunst und Kultur zu Wort. Das Geleitwort stammt vom Kohl-Vertrauten Theo Waigel, dem ehemaligen Bundesfinanzminister.

„Mit zeitlichem Abstand beschreiben die Autoren in klaren Worten die Verdienste, aber auch die Unzulänglichkeiten des Kanzlers der Einheit. Sie ordnen sein politisches Wirken und Leben in den zeitgeschichtlichen Kontext ein. Ihre Einblicke bereichern die Literatur über Helmut Kohl um manch neue und faszinierende Perspektive“, erklärte Peter Voß.

Schwelmer Autor gibt persönliche Einblicke in Kohls Leben

Unterhaltsam wird es, wenn Ecki Seeber, Fahrer und Bodyguard von Kohl, vom gemeinsamen Saunabesuch mit Boris Jelzin erzählt. Melancholisch, wenn der Journalist Frank Wahlig über die Vorstellung der Helmut Kohl Briefmarke berichtet. Spannend, wenn der ehemalige Regierungssprecher Friedhelm Ost von der gemeinsamen Reise in die DDR schreibt. Persönlich, wenn Theo Waigel berichtet, wie Helmut Kohl auf einem Brotlaib ein Kreuz zeichnet und dabei seiner Mutter gedenkt. Dann nehmen die Autoren den Leser mit in eine längst vergessene Epoche, die mit dem zeitlichen Abstand an Spannung zugenommen hat.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

„Die Beiträge berühren, erheitern oder geben Anlass zum Nachdenken“, sagt der Journalist Aljoscha Kertesz. Für die komplett überarbeitete Taschenbuchausgabe hat er neue Beiträge gesammelt, beispielsweise vom ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert.

Kertesz: „In vielen Anekdoten wird ein Bild des ehemaligen Kanzlers gezeichnet, das bis dahin mitunter nur seinen engsten Vertrauten bekannt war.“ Er ergänzte: „Die Beiträge schwanken von freundschaftlich nah über wohlwollend kritisch bis hin zu distanziert, und ermöglichen differenzierte Einblicke in das Leben und Wirken des ehemaligen Kanzlers.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm