Schwelmer Bürgermeister informiert Händler aus erster Hand

Schwelm. Corona: Auch in Schwelm gibt es wieder mehr Freiheiten für Handel und Gastronomie

Das Absinken des Inzidenzwertes im Ennepe-Ruhr-Kreis stabil unter den Wert von 100 führt zu Lockerungen auch für Gastronomie und Einzelhandel.

Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard, der sich immer wieder mit Geschäftsleuten und Gastronomen sowohl per Videokonferenz als auch durch direkte Gespräche an den Ladenlokalen intensiv austauscht, nahm dies zum Anlass, um Händler und Gastronomen am Montag und am gestrigen Dienstag persönlich über die für sie wichtigsten Veränderungen zu informieren. „Das kam gut an bei den Geschäftsleuten in der Innenstadt, denn für nicht wenige ist in der Zeit der Pandemie die Vielzahl an Regelungen bezogen auf schwankende Inzidenzzahlen zur Herausforderung geworden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

„Man will ja nichts falsch machen, aber der Durchblick ist nicht immer einfach“, hatte es einer der Händler einmal auf den Punkt gebracht. Dem Wunsch nach ausführlicher und zuverlässiger Information und Beratung durch die Stadt sei der Bürgermeister -- zusammen mit Angelika Wolfsgruber und Sascha Engelkamp, die für das städtische Ordnungsamt tätig sind – gerne nachgekommen, so die Mitteilung.

Stephan Langhard händigte den Händlern und Gastronomen direkt an der Ladentür ein Informationsblatt aus, auf dem die Stadtverwaltung die wichtigsten Änderungen zusammengestellt hatte. Er nahm aber auch Fragen und Anregungen auf, erfuhr viel über die Stimmungslage in Coronazeiten und wurde auch von Bürgern in der Fußgängerzone auf verschiedene Themen rund um Schwelm aufmerksam gemacht

