Schwelmer Christuskirche: Südturm verhüllt

Am Samstagmorgen gingen die Blicke vieler Menschen nach oben zum Südturm der Christuskirche. Er ist umhüllt, weil bald die notwendige Steinsanierung beginnt, aber diese Einhausung der Südseite (mehr ließen die Wetterbedingungen und Windverhältnisse nicht zu) ist künstlerisch gestaltet und ein angebrachtes Zitat von Dieter Uecker sagt etwas über Steine und das Leben der Menschen. Zu lesen ist: „Verwende die Steine, die dir das Leben in den Weg legt, um dein Fundament zu stärken!“ Mit diesem Spruch eröffnete Pfarrer Rainer Schumacher auch die gut besuchte Informationsveranstaltung zur Turmumhüllung in der Straße „Kirchplatz“.

Info Weihnachtlicher Basar für den guten Zweck Konzentriert sitzt Margitta Luft an einem Tisch im Petrus-Gemeindehaus. Sie schreibt, nicht auf Papier, sondern auf eine Weihnachtskugel. Klein, aber deutlich zu lesen und auch noch schön zu betrachten ist ihr Werk: die komplette biblische Weihnachtsgeschichte (nach Lukas). Die Schwelmerin Margitta Luft bezeichnet sich selbst als „Vorkriegsmodell“ und von ihren Bewunderern wird sie „Die Kugelschreiberin“ genannt. Teil des Veranstaltung So steht es auch auf ihrer Visitenkarte. Am Samstag beim „Basar der guten Taten“ bearbeitete sie eine Weihnachtskugel mit dem Edding und ließ sich vom Trubel nicht stören. Sie kennt das. Seit einigen Jahren ist sie, die gelernte technische Zeichnerin, die später in ihrem Berufsleben große und schwierige Konstruktionen darstellte, ein Teil des Basars. Den Erlös stellt sie immer der Kirchengemeinde zur Verfügung. So oder ähnlich machen es alle teilnehmenden Gruppen. „Der Erlös ist immer für einen guten Zweck bestimmt“, sagt Pfarrer Uwe Rahn, der die Koordination für den Basar innehat. „Wir wollen eine Vielfalt anbieten“, sagt Uwe Rahn. Er selbst gehört zum Männerkochkreis „Götterspeise“, der diesmal wieder zum Erbsensuppenessen einlud. Wer das Petrus-Gemeindehaus betrat, entdeckte im Eingangsbereich die Flüchtlingshilfe mit ihrer Popcorn-Maschine. Abseits des Trubels war auch die Organisation „Amnesty International“ zu sehen „.Schreib für die Freiheit“, animierte ein Spruchband. Insgesamt, so Koordinator Rahn, waren 22 Aussteller dabei: alle Gruppen der Evangelischen Kirchengemeinde Schwelm, die Grundschule Ländchenweg und auch der Weltladen. Es gab eine Menge zu entdecken: Wollsachen, Kunstgegenstände, Weihnachtsschmuck, eine Kaffeestube und vieles mehr. Wer etwas zugunsten der Sanierung und zum Andenken der Christuskirche erwerben wollte, konnte sogar mit Lehm nach Hause gehen. Er stammt aus der Schicht unterhalb der Christuskirche. Für den Nachhauseweg wurde draußen vor dem Gemeindehaus das „Kirchbräu“ angepriesen.

Der Posaunenchor der CVJM Schwelm unter Leitung von Michael Grams spielte, dann bestieg Pfarrer Schumacher eine Leiter, um besser gehört zu werden. In dem Zitat seien die inhaltlichen Schwerpunkte der Sanierung des Südturms enthalten – aber auch eine Botschaft für das Leben eines jeden Einzelnen. Dann ging er auf die Bauarbeiten ein und sagte: „Die Steinsanierung wird noch im Dezember vorbereitet und am Anfang des neuen Jahres dann beginnen!“

Zerstörung und Wiederbehelmung

Rainer Schumacher wies auch auf die 17 Sichtschutzplanen hin, die sich an den Bauzäunen wiederfinden. Sie zeigen alle wichtigen Momente in der Geschichte der Christuskirche, von der Grundsteinlegung durch König Friedrich Wilhelm, über die Zerstörung 1945 und die Wiederbehelmung 1968 sowie die Gründe für die jetzige Sanierung. Künstlerisch umrahmt sind die Planen von Rosen, „von knospenden Rosen“, wie Pfarrer Schumacher sagte. „Man erkennt gut: da wächst etwas. Doch es steht noch nicht in voller Blüte, das muss noch werden. Wir stehen ja auch noch ziemlich am Anfang der Sanierung der Christuskirche!“ Die erste Sanierungsphase werde vielleicht bis in den Herbst 2020 reichen.

Schwelm, Christuskirche Basar und Verhüllung 2019 Foto: Hans Jochem Schule / WP

Im Anschluss daran sollen die Sanierung des Nordturms und die komplette Westseite beginnen, also des Eingangsportals. Dann werde auch die Geschichte der noch werdenden Rosen, der künstlerische Teil weitergehen. Mehr dazu mochte der Pfarrer noch nicht verraten. Er dankte der anwesenden Schwelmer Künstlerin Christa Wolff für ihre in mühevoller Kleinarbeit umgesetzte Idee. Sie mache das ganz ehrenamtlich und völlig ohne Honorar. Später überreichte der Pfarrer der Künstlerin rote Rosen unter dem Beifall der Besucher. In seinem Vortrag berichtete Schumacher weiter: „Das Monitoring hat aufgedeckt, dass sich auch der Turm von St. Marien bewegt, rotiert. Warum? Sie können es auf einer Plane, grafisch toll dargestellt, erkennen und verstehen!“

Rainer Schumacher dankte den Schwelmern für ihre Unterstützung und Solidarität, die sich nicht an einer Konfessionszugehörigkeit festmachen lassen. „Die Christuskirche ist das Wahrzeichen von Schwelm, eine Landmarke. Und da die Sanierung der Christuskirche durch die Bundesrepublik Deutschland erheblich gefördert wird, ist sie auch als ein Baudenkmal von nationaler Bedeutung einzuordnen. In der Zeit des Schenkens ist es unser Geschenk an Schwelm.. und ich hoffe, es ist uns gelungen“, so schloss der Pfarrer seine Rede.