Schwelmer Citylauf: Diese Straßen sind für Verkehr gesperrt

Schwelm. Der Schwelmer Citylauf findet am Samstag mitten in der Innenstadt statt. Welche Straßen wann gesperrt sind und wo Parken verboten ist.

Nach zweijähriger Coronapause findet am Samstag, 17. September, wieder der Schwelmer Citylauf statt. Zu der Laufveranstaltung im Herzen der Stadt werden wieder hunderte Teilnehmer und tausende Besucher erwartet.

Die Strecke des Citylaufs in Schwelm. Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung werden der Märkische Platz und der Altmarkt sein. Dort starten und enden alle Läufe Foto: Andreas Gruber / Ines Tomas

Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung werden der Märkische Platz und der Altmarkt sein. Dort starten und enden alle Läufe, begleitet von einer professionellen Moderation. Außerdem wird es wieder zahlreiche Informationsstände von Sponsoren geben, und neben Kaffee und selbst gemachtem Kuchen werden auch noch allerlei andere Köstlichkeiten angeboten.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sind Sperrungen und Verkehrseinschränkungen unvermeidbar. Anwohner und Verkehrsteilnehmer müssen sich auf folgende Beeinträchtigungen einstellen. Am Veranstaltungstag werden folgende Straßen in der Zeit von 8 bis 19 Uhr mit einem absoluten Parkverbot belegt: Märkischer Platz, Altmarkt, Kirchplatz, Kirchstraße, Römerstraße, oberer Neumarkt (bis zur Hälfte des Platzes) und Untermauerstraße.

Zu beachten ist dabei auch, dass die Zu- und Abfahrt am Samstag, 17. September, in diesen Straßen grundsätzlich nicht möglich ist. „Wir werden uns aber bemühen, Privatpersonen und Gewerbetreibenden Fahrten in den Laufpausen zu ermöglichen“, teilte die TG „Zur roten Erde“ von 1848 Schwelm e.V. mit, die den Citylauf in Kooperation mit der Stadt Schwelm durchführt. „Wir bitten Sie um Ihre Akzeptanz und Unterstützung, um auch den 8. Schwelmer Citylauf erfolgreich gestalten zu können.“

