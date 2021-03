Schwelmer Corona-Helden kämpfen um mehr Lohn

Gegen schlechte Bezahlung: Zu einer aktiven Mittagspause hatte am Donnerstag Verdi vor dem Helios-Klinikum in Schwelm aufgerufen.

Schwelm. „Wo bleibt unsere Corona-Prämie?“ Darum demonstrieren die Pflegekräfte der Helios-Klinikums am Donnerstag in Schwelm.

„Wertschätzung in Corona-Zeiten? Helios füttert lieber seine Aktionäre, die Mitarbeiter sollen den Gürtel enger schnallen.“ Oder: „Wo bleibt unsere Corona-Prämie?“ Dieses und weitere Forderungen waren auf den Bannern zu lesen, die am Donnerstagmittag im Kreisverkehr vor dem Helios-Klinikum am Martfeld in die Höhe gehalten wurden. Mit einer aktiven Mittagspause haben die Pflegekräfte des Schwelmer Krankenhauses auf das Angebot des Krankenhaus-Konzerns reagiert, nach einer fünfmonatigen Null-Runde zum Juni mit einem Lohn-Plus von einem Prozent abgespeist zu werden. Zudem ist die Pflegezulage in Höhe von 300 Euro für Vollzeitkräfte gekündigt worden.

230 Mitarbeiter sind allein am Standort Schwelm betroffen. „Mitten in der Pandemie verweigert der hoch profitable Krankenhauskonzern seinen Beschäftigten eine angemessene Tarifsteigerung“, empört sich die zuständige ver.di-Sekretärin Bianca Werner aus Hagen. Gerade jetzt sei das ein fatales Signal.

Sekretärin Bianca Werner. »Und noch schlimmer: Während alle Welt darüber redet, wie wichtig die Pflegekräfte sind, hat Helios die vereinbarte Pflegezulage gekündigt. Gerade jetzt ist das ein fatales Signal.« Bundesweit verhandelt ver.di für rund 21.000 nicht-ärztliche Beschäftigte in 34 Helios-Kliniken über eine Neufassung des Konzerntarifvertrags. Dieser gilt auch an den Standorten Schwelm, Wuppertal, Krefeld und Lengerich.

Auch die 230 Pflegekräfte im Helios-Krankenhaus in Schwelm wurden sich über eine bessere Bezahlung freuen. Foto: Bernd Richter / WP

Das Angebot von Helios vom 25. Februar, ein Prozent mehr Geld ab Juni zahlen zu wollen, bedeutet nichts anderes als Reallohnverlust, kommentiert Bianca Werner das Arbeitgeberangebot. Angesichts der hoch qualifizierten Arbeit und der enormen Belastungen in den Krankenhäusern sei das bei Weitem nicht angemessen. „Wütend sind die Beschäftigten in Klinikum Schwelm auch über den Plan der Helios-Spitze, die Pflegezulage für etliche Pflegepersonen zu halbieren“, berichtet die Gewerkschaftssekretärin. So wolle Helios die Zulage für Pflegekräfte in den Funktionsdiensten – also in OP, Anästhesie, Ambulanz, Bluttransfusionsdienst, Funktionsdiagnostik und Endoskopie – reduzieren und diese im Gegenzug auf Operations- und Anästhesie-Technische Assistenten (OTA/ATA) ausweiten. „Das Helios-Management versucht, die Beschäftigten gegeneinander auszuspielen. Das kommt in der Belegschaft gar nicht gut an.“

Der zum Fresenius-Konzern gehörende Klinikbetreiber Helios könne sich Verbesserungen für seine Beschäftigten durchaus leisten, betont Bianca Werner. „2020 hat Helios einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von über 600 Millionen Euro eingefahren. Auch für 2021 erwartet das Unternehmen eine positive Entwicklung. Vor diesem Hintergrund ist es völlig unverständlich, dass Helios seinen Beschäftigten eine angemessene Lohnerhöhung verweigert.“ Die Gewerkschafterin verweist darauf, dass der Mutterkonzern Fresenius seine Dividendenausschüttung zum 28. Mal in Folge erhöhen will. „Die Beschäftigten der Helios-Kliniken haben einen Großteil dieses Geldes erwirtschaftet. Sie und die Patienten haben ein Recht darauf, dass es nicht nur Aktionären zugutekommt, sondern für bessere Arbeitsbedingungen und eine gute Versorgung investiert wird“, so Bianca Werner

Am 31. März startet in Berlin die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit. Zeitgleich demonstrierten am Donnerstag Pflegekräfte auch in Helios-Häusern in Wuppertal und in Krefeld.