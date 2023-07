Schwelmer Firma schenkt Stadt ein Spielgerät

Schwelm. Statt Jubiläumsfeier gibt es eine Spende, die Familien in Schwelm zugute kommt: Die Rosta GmbH schenkt der Stadt ein Spielgerät.

„Dort, wo wir arbeiten, engagieren wir uns auch.“ Dieses Bekenntnis gibt Jörg Heyming, Geschäftsführer der Rosta GmbH, für die komplette Belegschaft des 1998 gegründeten und in der Wiedenhaufe 3 ansässigen Unternehmens ab. Daher verzichte die Firma auf eine Jubiläumsfeier aus Anlass ihres 25-jährigen Bestehens und stifte stattdessen für den barrierearmen städtischen Spielplatz an der Blücherstraße ein sogenanntes „Federtier“. Rosta mit Hauptsitz und Produktionsstandort in der Schweiz und Niederlassungen in Italien, den USA, Kanada, China und Australien ist Weltmarktführer für Gummifederelemente und Dämpfungssysteme. Die deutsche Tochtergesellschaft sitzt in Schwelm und zählt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Rosta-Komponenten werden auf der ganzen Welt unter anderem in mechanischen Maschinen, bei der Holz-, Getränke- und Lebensmittelverarbeitung sowie in den Bereichen Energie, Transport, Bergbau und Steinbruch eingesetzt – und eben auch in Kinderspielzeug, so dass das „Federtier“ auf dem Schwelmer Spielplatz eine Gabe mit echtem Rosta-Kernstück darstelle.

Bürgermeister Stephan Langhard bedankte sich bei Jörg Heyming, Marketingfachfrau Nadine Barthl und der Belegschaft für das Geschenk, „von dem die Kinder, die diesen Spielplatz mit Leidenschaft bespielen, wirklich viel haben werden“. Realisiert wurde das Vorhaben nach Rücksprache mit Achim Stockermann, Sachgebietsleiter der städtischen Abteilung Stadtgrün.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm