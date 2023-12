Schwelmer Geschenke: Neue Weihnachtstasche erhältlich

Schwelm Stadtmarketing hat mit der Weihnachtstasche ein besonderes Angebot an Merchandise-Artikeln. Besonders die Weihnachtsbaumkugel kommt an.

Wer noch etwas ganz Besonderes zu Weihnachten sucht, der sollte sich die neuen Weihnachtstaschen des Schwelmer Stadtmarketings anschauen. Verschiedene regionale Produkte sind in der neuen Tasche enthalten, ebenso wie Geschenkartikel mit Schwelmer Bezug. „Besonders beliebt ist die Weihnachtsbaumkugel aus Glas, auf der die Schwelmer Stadtsilhouette zu sehen ist“, weiß Stadtmarketingchefin Claudia Lipka. Alle Einzel-Exemplare seien innerhalb weniger Tage ausverkauft gewesen. Jetzt ist der Christbaumschmuck nur noch im Set mit der Weihnachtstasche erhältlich.

Lesen Sie auch:

Stinshoff verlässt Gevelsberg: „Macht keinen Spaß mehr“

Weihnachtsmarkt Schwelm: Vier Tage besinnlicher Budenzauber

Gevelsberger in Kenia: Auswanderer-Paar sucht mehr als Sonne

Sparkasse: Katia Maritato übernimmt Zweigstelle Voerde

In der Filzeinkaufstasche sind außerdem noch eine Flasche Winzerglühwein, eine Tüte Weihnachtspopcorn, die Weihnachtsbaumkugel mit der Skyline und ein Gästehandtuch bestickt mit der Skyline enthalten. Die Schwelmer Tasche ist für 24,40 Euro im limitierten Angebot in der Geschäftsstelle an der Untermauerstraße 17 erhältlich. Claudia Lipka bittet darum, die Tasche per Mail unter info@stadtmarketing-schwelm.de vorzubestellen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm