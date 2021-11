Schwelmer Kalender 2022 ab sofort im Handel erhältlich

Schwelm. Die Nachbarschaft Gesellschaft Oberstadt hat erneut einen Kalender mit Fotografien von Schwelm gestaltet.

Es ist wieder soweit: Der beliebte Schwelmer Kalender ist ab sofort im Handel erhältlich. Wie schon in den Ausgaben zuvor zeigt jedes Kalenderblatt eine Ansicht der Stadt Schwelm. Da er auch in die unterschiedlichsten Länder verschickt wird, erfreut der Kalender die Weggezogenen, die immer gern was aus ihrer Heimat sehen und erfahren möchten.

Erhältlich ist der Kalender für 4,50 Euro bei Radio Kalthoff, der Buchhandlung Kamp, der Buchhandlung Köndgen, dem Stadtmarketing, der Kaffeerösterei Rabenschwarz und beim Schwelmer Druck- und Kopierladen. Schnell sein lohnt sich, denn dieses Sammlerobjekt ist streng limitiert und eignet sich auch als Geschenk.

