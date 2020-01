Schwelmer Leo-Theater will in die Profi-Liga aufsteigen

Es ist schummrig, es ist eng – man muss auf seine Schritte achten. Gut eine Viertelstunde bevor sich der Vorhang hebt, verstecken sich die Schauspielerinnen (Petra Reimann, Carola Schmidt) und Schauspieler (Marc Neumeister, Dylan Lippert-Bruckmann, Tim Müller, Frank Paßmann, Jonas Bicher) bereits hinter selbigem, während sich auf der anderen Seite des Stoffs langsam das erwartungsvoll tuschelnde Publikum einfindet. Akteure wie Gäste warten auf die Premiere des neuen Stücks im Leo-Theater „Reset – Alles auf Anfang“.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Die erste Aufführung gelang grandios. Petra Reimann strahlte am Ende im Foyer: „Das Theater gibt einem so viel zurück.“ An diesem Abend legten die Leos wieder eine hervorragende Premiere auf die Bretter. Das Publikum, es herrschte ein Dauerlachen im Saal, war hin und weg.

Der neue Lange

Den Premieren-Gästen fiel sofort der neue „Lange“ (Jonas Bicher, 1,92 Meter) auf. In der Pause hieß es bei den langjährigen Abonnenten Heike, Antje, Ulrike und Michael: „Der ist gut. Der fällt nicht gegen die alten Hasen ab.“

Infobox Das Leo-Theater ist gefragt wie niemals zuvor Die Silvester-Gala 2020 ist bereits ausverkauft, obwohl der Spielplan noch gar nicht feststeht. Tipp: Wer mitfeiern möchte, kann sich auf die Warteliste setzen lassen. „Vielleicht ergibt sich noch etwas“, sagt Andreas Winkelsträter. Das Weihnachtstheaterstück 2019, „Kalif Storch“, ist so gut angekommen, dass ganze Schulen bereits für dieses Jahr gebucht haben. Winkelsträter sichtlich überwältigt: „Wir müssen jetzt die Anzahl der Vorstellungen planen.“ Für den Herbst planen die Verantwortlichen wieder ein offenes Casting. Ständig gesucht werden: „Männer, Männer, Männer.“ Die Autoren schreiben aktuell mehr Männer- als Frauenrollen. Wer nicht solange warten möchte, sich selbst als Schauspieler auszuprobieren, darf gern direkten Kontakt zu Marc Neumeister aufnehmen. Weitere Informationen zum Theater sowie den Stücken und Tickets für die Vorstellungen gibt es telefonisch beim Leo-Theater Schwelm unter 02336/4702440 sowie im Internet auf der Seite www.leo-theater.ruhr. Dort steht auch der aktuelle Spielplan zum Download bereit.

Marc Neumeister, künstlerischer Leiter des Theaters selbst lobte: „Er weiß, was er macht.“ Die Umsetzung der geforderten Gefühle saß auf dem Punkt, allein an der Lautstärke habe man am Anfang arbeiten müssen. Der Hattinger Jonas Bicher, der im wahren Leben ein Unternehmen leitet, spürte eine „gewisse Verantwortung beim ausverkauften Haus mit Stammpublikum“ und freute sich über das Vertrauen der Leo-Familie. Man hätte schließlich nur vier Wochen Probezeit gehabt „da musst Du ordentlich Gas geben“ .

Von wegen alles auf Anfang – das neue Jahrzehnt im Ibach-Haus kann kommen. Das Leo-Theater startet kontinuierlich seit dem 7. Juli 2017 in Schwelm unter der kaufmännischen Leitung von Andreas Winkelsträter und der künstlerischen Leitung von Marc Neumeister durch. So unterschiedlich die beiden auch wirken, sie sind ein eingespieltes Team. Winkelsträter erinnert sich, damals habe Pumuckl den roten Vorhang aufgezogen und mittlerweile haben die Bühnenbretter schon sehr viel erlebt. „Wir sind selbst überrascht, wie positiv die Entwicklung ist. In der Spielzeit 2018/2019 kamen 10.500 Besucher zu uns – eine Steigerung um 25 Prozent. Heute haben wir allein 145 Abonnenten.“ Die Leo-Chefs seien sehr zufrieden und dankbar, wie gut das Angebot angenommen wurde.

Raus aus der Nische

Nicht nur die Eigenproduktionen, sondern auch zahlreiche Gastspiele habe es gegeben und wird es künftig geben. Das Kulturangebot ist vielfältig. Die Terminfindung mit den Künstlern sei manchmal eine Herausforderung, denn die Wochenenden sind fest in der Hand des eigenen Ensembles. Neumeister ergänzt: „Wir gucken auf uns, was wir machen müssen.“ So wagt man sich an die attraktiven Stücke heran, die bundesweit aktuell angesagt sind und an den großen Theatern gespielt werden.

Angesprochen auf ihre Ziele, privat und beruflich, sind sich die Herren einig: „Die große Überschrift heißt Gesundheit, denn dann können wir im Theater viel machen.“ Sie haben anspruchsvolle Pläne. Marc Neumeister: „Wer sich gut findet, wird nicht automatisch besser.“

So gelte es, den Standard, die Qualität zu halten beziehungsweise auszubauen. „Wir wollen aus der Nische heraus, weg vom Amateurstempel und als Komödie anerkannt werden“, sagt das Führungsduo. Daher berücksichtigen sie bei der Programm-Auswahl alle Humorfacetten – Nostalgie, Boulevard, Stücke zum Mitfeiern und mit „Die Niere“ auch den intelligenten Humor.