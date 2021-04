Schwelmer Musikschüler erfolgreich bei „Jugend musiziert“

Schwelm. Hugo Scheffel und Philipp Sommerfeld (mit Duettpartner Maxim Akinschin) aus Schwelm waren erfolgreich beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert.

Hugo Scheffel und Philipp Sommerfeld (mit Duettpartner Maxim Akinschin) sind das Wagnis eingegangen und haben sich trotz der andauernden Corona-Pandemie mit ihren Lehrkräften auf den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ vorbereitet. Bereits im Vorfeld (seit Dezember 2020) gab es immer wieder Unsicherheiten, ob der Wettbewerb überhaupt bzw. in welcher Form er stattfinden würde. Trotzdem wollten beide Schüler nicht auf ihre Teilnahme verzichten.

Geübt wurde unter erschwerten Bedingungen: der Unterricht fand online über Skype statt. Zur besseren Vorbereitung der Proben wurden Videos hin- und hergeschickt, und die wenigen gemeinsamen Proben zu Hause mussten ohne die Lehrkräfte stattfinden, was die Erarbeitung von Feinheiten fast unmöglich machte.

Philipp Sommerfeld trat in der Duowertung Klavier und mit einem Streichinstrument mit Duettpartner Maxim Akinschin (Violine) an. Nun haben beide Schüler jeweils einen ersten Preis erhalten. Foto: Privat / WP

Erst im Januar stand endgültig fest, dass auch der Wettbewerb nur digital stattfinden würde. Die erarbeiteten Stücke mussten aufgenommen und als Videodatei in eine Cloud hochgeladen werden. Dazu gab es konkrete Vorgaben des Veranstalters, in denen genau festgelegt war, wie die Aufnahme zu erfolgen hatte. Sie musste an einem Stück aufgenommen sein, durfte nicht geschnitten und aus mehreren Versuchen zusammengesetzt werden, um die Vergleichbarkeit der Videos zu gewährleisten und den Wettbewerbscharakter nicht zu verfälschen. Dazu eine Aussage von Hugo Scheffel: „Ich hätte liebe live gespielt. Die Aufnahme hat ganz schön lang gedauert, denn mal hat es zwischendurch an der Tür geklingelt, dann kam mein kleiner Bruder rein, und wenn wir endlich fertig waren, war die Qualität der Aufnahme schlecht. Also, alles wieder vorn!“ Am 18. April fand die Bewertung durch eine Jury, die aus den Mitgliedern des Regionalausschusses bestand, statt.

Das erfreuliche Ergebnis sieht so aus: Hugo Scheffel, 9 Jahre alt (Altersgruppe Ib), hat in der Wertung Gitarre solo am Wettbewerb teilgenommen und einen 1. Preis mit 22 Punkten erhalten. Philipp Sommerfeld (Klavier), 10 Jahre alt (Altersgruppe II), trat in der Duowertung Klavier und ein Streichinstrument mit seinem Duettpartner Maxim Akinschin (Violine), ebenfalls 10 Jahre alt, aus Hagen an. Die beiden erhielten für ihren Duovortrag einen 1. Preis mit 21 Punkten. Philipp hatte bereits im letzten Jahr in der Solowertung Klavier am Wettbewerb teilgenommen und ebenfalls einen 1. Preis erhalten.