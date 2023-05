Schwelmer Musikschüler kommen mit AC/DC ins Haus Martfeld

Schwelm. Haus Martfeld steht eher für klassische Musik. Das wird sich ändern. Die Musikschule lädt zu einem besonderen Konzert ein.

Unter dem stimmungsvollen Titel „Musikalische Matinée“ musizieren Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule Schwelm am Samstag, dem 13. Mai, um 11 Uhr im Haus Martfeld. Der Eintritt ist frei.

Präsentiert wird ein etwa einstündiges beschwingtes Programm, das von „Einer Insel mit zwei Bergen“ über die Titelmelodie von „Star Wars“ bis zu „Highway to Hell“ von AC/DC und „Smoke on the Water“ von Deep Purple reicht.

Die Musikschulschülerinnen und –schüler haben wunderbare Stücke einstudiert und freuen sich darauf, sie jungen und älteren Musikfreunden zu Gehör zu bringen.

Die Musikschule lädt die Bürgerinnen und Bürger zu einem wunderbaren Genuss ein, der das Wochenende mit Schwung einläutet.

