Schwelmer packen Weihnachtstüten für kranke Senioren

Schwelm. Die Schwelmer vergessen zu Weihnachten ihre kranken Senioren nicht. Zum Fest wurden 520 Tüten gepackt. Wie es damit weitergeht.

Insgesamt 520 Weihnachtstüten wurden kürzlich für ältere kranke Schwelmerinnen und Schwelmer gepackt. „Eine Aktion, die es nicht in jeder Stadt gibt“, gab Schwelms 1. stellvertretender Bürgermeister Peter Schier seiner Begeisterung Ausdruck.

Auch in seiner Funktion als stellv. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Schwelm (ARGE) ließ er es sich nicht nehmen ließ, beim Packen tatkräftig zu helfen. Die ARGE und die Stadt Schwelm veranstalten für gewöhnlich im Laufe eines Jahres eine bunte Palette von Veranstaltungen, angefangen von verschiedenen Vorträgen über Ausflugsfahrten bis hin zu Angeboten, die der Gesundheit und Fitness im Alter dienen, wie Schwimmen und Gymnastik. All diese Veranstaltungen finden bei den älteren Schwelmer Bürgerinnen und Bürgern ab 70 Jahren, die sich in die ARGE-Kartei haben eintragen lassen, regen Zuspruch.

Unter diesen registrierten Bürgerinnen und Bürgern gibt viele Menschen, die aufgrund einer Erkrankung, wegen eingeschränkter Mobilität oder wegen der ständigen Pflege von Angehörigen am gesellschaftlichen Leben und damit auch an den Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft nicht (mehr) teilnehmen können. Schwelms Sozialpflegerinnen und Sozialpfleger des ehrenamtlichen Sozialdienstes der Stadt Schwelm kennen viele dieser älteren Menschen und bringen ihnen ganz gezielt als Gruß zur Weihnachtszeit und zum Jahresende die süße Weihnachtstüte nach Hause.

„Die Weihnachtstütenaktion ist ein schönes Zeichen der Aufmerksamkeit und eine wunderbare Gelegenheit, um den betroffenen Mitmenschen zu zeigen, dass der Kontakt zu ihnen weiterhin besteht“, sagt Sascha Kron, Koordinator des Schwelmer Seniorenbüros und Geschäftsführer der ARGE. Unterstützt wurde die Aktion durch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Kron dankte den ehrenamtlichen Sozialpflegerinnen und Sozialpflegern und den ehrenamtlichen Personen der Wohlfahrtsverbände für die freundliche Unterstützung und war sich mit Schwelms stellv. Stadtoberhaupt Peter Schier darin einig, dass die Packaktion mit den 20 helfenden Damen und Herren fast „wie von Zauberhand“ geschah.

