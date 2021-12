Konzert Schwelmer Panikorchester spielt für Flutopfer in Beyenburg

Schwelm/Beyenburg. „Wir spielen, sie spenden“: Dieser Auftritt des Schwelmer Panikorchesters im Beyenburger Dom wird vielen Menschen in guter Erinnerung bleiben.

Vor kurzem hat das Schwelmer Panikorchester auf Einladung von Bruder Dirk aus dem Kloster Beyenburg im Beyenburger Dom – natürlich unter Coronabedingungen – weihnachtliche Lieder gespielt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Die Mitglieder des Ensembles traten ehrenamtlich auf und baten unter dem Motto: „Wir spielen, Sie spenden“ um eine Gabe für die von der Flutkatastrophe Betroffenen in Beyenburg. Das Schicksal, das die Bürgerinnen und Bürger in diesem Wuppertaler Stadtteil betroffen hat, hat die Ensemblemitglieder aus Schwelm sehr bestürzt, denn, so deren Meinung: „Wir sind doch im Grunde Nachbarn.“

Das musikalische Programm wurde von den Besucherinnen und Besuchern mit Freude aufgenommen, denn es stand sowohl für Besinnlichkeit („Am Weihnachtsbaume, die Lichter brennen“) als auch für heitere Unbeschwertheit. Dafür sorgten Titel wie „Jingle bells“ und „In der Weihnachtsbäckerei“.Es schallten sogar Bravorufe durch die Kirche und die Schwelmer Gäste mussten Zugaben geben. Viele der gespielten Lieder wurden mit Klatschen begleitet. Bruder Dirk führte mit humorvollen Ansagen durchs Programm und verteilte Nikoläuse und Süßigkeiten an die Kinder.

Lesen Sie auch: Vollsperrung der A 1 in Richtung Köln angekündigt

Die Spendensammlung ergab einen Betrag von 250 Euro. Der stellvertretende Vorsitzende des Panikorchesters, Eugen Dittmar, und der musikalische Leiter Jürgen Kuss übergaben den Spendenbetrag an Bruder Dirk, der das Ensemble schon für einen Auftritt im nächsten Jahr eingeladen hat. Die Mitglieder des Panikorchesters haben es als Ehre empfunden, im ehrwürdigen Beyenburger Dom zu musizieren und Freude schenken zu dürfen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm