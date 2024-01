Die Ecke Kaiserstraße/Markgrafenstraße. Auf dem Heimweg eskaliert in Schwelm eine Begegnung zwischen einem Mann und Jugendlichen.

Prozess Schwelmer pöbelt Jugendliche an: „Geht zurück in Euer Land“

Schwelm In Schwelm eskaliert eine Begegnung, als ein 56 Jahre alter Schwelmer eine Abkürzung nimmt. Das Ganze wird zum Fall fürs Gericht.

Nach dem Besuch eines griechischen Lokals an der Kaiserstraße in Schwelm begibt sich ein 56-Jähriger am Abend des 2. Juni vergangenen Jahres zu Fuß auf den Heimweg. Der Mann entscheidet sich für eine Abkürzung. Allerdings steht er plötzlich vor einem verschlossenen Tor.

Mit reichlich Ouzo im Blut versucht der Schwelmer, darüber zu klettern. Mit mäßigem Erfolg. Erst nach einigen Anläufen kann er das Hindernis unelegant überwinden. Ein paar Jugendliche mit Migrationshintergrund beobachten das Spektakel amüsiert, machen sich lustig über den ungeschickten Kletterer. Die Situation eskaliert. „Geht zurück in Euer Land, Ihr scheiß Moslems“, schmettert der Mann den Jugendlichen entgegen. Das Ganze findet nach einer Anzeige wegen Beleidigung im Amtsgericht Schwelm sein Ende.

„Mein Vater war gerade verstorben, meine Frau war verunglückt. Ich war nicht gut drauf“, beginnt der Angeklagte seine Einlassung. Er habe versucht, über das Tor zu springen, so der Mann weiter. „Ich habe gemerkt, mit 56 geht das nicht mehr so einfach. Die haben mich ausgelacht, weil ich nicht so gut über das Gitter gekommen bin.“

Nachdem er es geschafft habe, sei es dann auf der Markgrafenstraße zu einem Wortwechsel gekommen. „Ich habe gesagt, ‚ich klettere in Deutschland über Zäune, wie ich will‘. Dann ist das Wort Nazi gefallen. Da habe ich meine Fassung verloren. Ja, ich habe das dann gesagt (gemeint ist der Vorwurf aus Anklage, Anm. d. Red.). Es tut mir wirklich leid“, gibt der Schwelmer an.

Sein Verteidiger fügt hinzu: „Mein Mandant ist weit entfernt von einer fremdenfeindlichen, nazistischen Gesinnung.“ Er will eine Verfahrenseinstellung. Die gibt es schließlich auch. Zahlt der Angeklagte 300 Euro an Ärzte ohne Grenzen, wird seine Akte geschlossen.

