Schwelmer Schüler basteln für Patienten des Helios-Klinikums

Schwelm. Die Kinder der Katholischen Grundschule St. Marien in Schwelm haben ein Herz für die Patienten des Helios-Klinikums am Matfeld.

Unter Anleitung von Tanja Siegesmund haben 42 Kinder der Gruppe „Geisterbetreuung“ der Katholischen Grundschule St. Marien 120 Sterne samt Grußkarten gebastelt. Die Aktion läuft an der Schule in Schwelm seit 2017 und geht auf eine Initiative des CVJM Gevelsberg zurück. In normalen Zeiten bringen die Schüler ihre Bastelarbeiten persönlich zu den Patienten ins Helios-Klinikum am Martfeld und befreiten ihnen damit Jahr für Jahr eine große Freude. Doch wegen Corona darf zurzeit kein Besucher in die Klinik. Deshalb war Dr. Bert, das Maskottchen der Klinik, mit weiteren Helfern zur Schule gefahren, um die Bastelarbeiten in Empfang zu nehmen, um sie an die Patienten weiter zu leiten. Aber natürlich war Dr. Bert nicht mit leeren Händen auf dem Schulhof vorgefahren. Mit einem süßen Nikolausgruß und einem Stofftier konnte jedes Kind den Heimweg antreten.