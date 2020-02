Schwelmer & Soziale investiert 5 Millionen in Bestand

Die Schwelmer und Soziale Wohnungsgenossenschaft wird im laufenden Geschäftsjahr 2020 rund fünf Millionen Euro und damit fast jeden zweiten Euro aus Mieteinnahmen in ihren Wohnungsbestand investieren. Das sind für das Unternehmen über 26 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, sagt Berndt Erlenkötter. „Wir sind mit der Unternehmensentwicklung sehr zufrieden“, zieht der Geschäftsführer im Gespräch mit dieser Zeitung eine positive Zwischenbilanz.

Instandhaltung

Der Spielplatz der Genossenschaft im Bereich Hegelstraße/Kampstraße: Auch er soll in diesem Jahr aufgehübscht werden. Foto: Bernd Richter / WP

Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat damit die Genossenschaft diesen Etatansatz um 500.000 Euro gesteigert. Die Gesamtsumme schlüsselt sich wie folgt auf: Allein für die allgemeine Instandhaltung werden über 7000 Aufträge im Gesamtwert von 2,5 Millionen Euro bei knapp 3000 Wohnungen im Bestand vergeben. Für die Einzelmodernisierung von rund 60 Wohnungen stehen 1,5 Millionen Euro bereit. Das sind pro Einheit im Schnitt 25.000 Euro. Für gezielte größere Instandhaltungsmaßnahmen ist eine weitere Million vorgesehen. Auf der Agenda der Genossenschaft stehen im Einzelnen:

Fassaden und Balkone 500.000 Euro (z.B.: Balkone John-F-Kennedy-Straße 5, Fassadenreinigung von einzelnen Häusern in der Foßbecke, Balkongeländer von einzelnen Häusern in der Straßburger Straße);

Spielplätze und Außenanlagen 300.000 Euro (z.B.: Spielplatz Kant-/Hegelstraße, Außenbereiche von einzelnen Häusern in der Metzer Straße und Castorffstraße);

Treppenhausrenovierungen 200.000 Euro (diverse Häuser in verschiedenen Wohnanlagen).

„Das ist eine vorläufige Planung, da wir unterjährig auch auf neue Anforderungen reagieren müssen“, schränkt Berndt Erlenkötter ein.

Quartierentwicklung

Wer auf der Barmer Straße in Richtung Wuppertal unterwegs ist, dem sind sicherlich schon die leerstehenden Häuser zur Rechten aufgefallen. Hier checkt die Genossenschaft mit der Evangelischen Stiftung Volmarstein die Lage, ob dort eine Mehrgenerationen-Wohnanlage gebaut werden kann. „Wir sind gerade dabei, ein inhaltliches Konzept für die Projektentwicklung zu erarbeiten. Das soll die Grundlage schaffen, damit die baulichen Anforderungen ermittelt werden können“, sagt Berndt Erlenkötter. Mitte 2020 soll das Konzept vorliegen, an Hand dessen die Machbarkeit auch unter Einbeziehung von Fördermittel geprüft werden soll. Der Geschäftsführer geht davon aus, dass das Projekt 2021 Entscheidungsreife erlangt und in drei bis fünf Jahren umgesetzt werden könnte. „Ich kenne kein vergleichbares Projekt in der Region“, sagt Erlenkötter.

Im Umkreis von 700 Metern verfügt die Schwelmer und Soziale über insgesamt 1200 Wohnungen. Für das gesamte Quartier sollen pflegerische Versorgungs- und Betreuungsstrukturen entwickelt werden, eingebettet in die bestehenden Wohnangebote. Bernd Erlenkötter spricht von niedrigschwelligen Leistungen wie ambulante Pflegedienste, hauswirtschaftliche Dienste oder auch von einen Mahlzeitenservice, dessen Ansiedlungen er sich dort vorstellen könnte. „So etwas muss sich entwickeln“, sagt Erlenkötter.

Das Durchschnittsalter aller Mieter in den Genossenschaftswohnungen liegt bei 55 Jahren. „Die Menschen werden älter und wollen so lange wie möglich in der angestammten Wohnung verbleiben. Unser Ziel ist es, ihnen das durch entsprechende Angebote auch möglich zu machen.“

Neben der Schaffung von attraktivem Wohnraum hat die Genossenschaft auch die Außenanlagen um ihre Häuser im Blick. „Wir arbeiten deshalb sehr intensiv mit der Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz und Michael Treimer zusammen“, sagt der Geschäftsführer. Die Schwelmer und Soziale hat bereits Wildblumenwiesen an sechs Standorten eingesät, das Projekt Blüten und Insekten wird mit der Kant-/Hegelstraße und Max-Klein-Straße an zwei weiteren Standorten fortgeführt.

IT-Umstellung

Ein weiteres großes Thema, allerdings ohne große Außenwirkung, ist für die Genossenschaft die Umstellung ihrer IT. Erste vorbereitende Arbeiten sind bereits 2019 gelaufen. Zum Monatswechsel Januar/Februar ist man in die heiße Phase der Umstellung eingetreten. Die alte EDV-Software wird durch Moderne Software ersetzt, die auch die Einbindung mobiler Datenerfassungsgeräte ermöglicht. „Wir wollen unsere Dienstleistungsqualität verbessern“, spricht Erlenkötter eines der angepeilten Ziele an. Allein dafür nimmt das Unternehmen mit Verwaltungssitz am Mühlenteich in diesem Jahr rund 150.000 Euro in die Hand, um neue Soft- und Hardware zu kaufen. Das alte System hat über 30 Jahre auf dem Buckel und wird vom Softwareanbieter künftig nicht mehr gepflegt.