Schwelmer Spedition unterstützt den heimischen Einzelhandel

Schwelm. Die Spedition Schmidt – Gevelsberg unterstützt den heimischen Einzelhandel und sagt gleichzeitig der Belegschaft "Danke". Da die Weihnachtsfeier in diesem Jahr wegen Corona ausfallen musste, bekommt jeder Mitarbeiter einen Geschenk-Gutschein der Werbegemeinschaft Schwelm.

Traditionell feiert Schmidt – Gevelsberg jedes Jahr mit allen Mitarbeitern ein großes Fest, häufig auch im Rahmen einer Weihnachtsfeier. So kommen alle Kollegen zusammen, die sich sonst aus vielen Gründen, sei es durch den Drei-Schicht-Betrieb oder auch, weil das Fahrpersonal häufig unterwegs ist, fast nie sehen. Wie für viele andere war dieses Jahr für das Logistikunternehmen besonders intensiv. Corona stellte enorme Herausforderungen an die Organisation und das Personal, denn neben der Organisation ganz neuer Abläufe war vor allem das Stichwort „Versorgungssicherheit“ auf einmal in den Mittelpunkt allen Tuns gerichtet. Egal ob Lockdown in Deutschland oder irgendwo in Europa: Die Anforderung war, dass jederzeit alle Waren in dieser Region oder der Versand der Industrie- und Handelskunden absolut sichergestellt wurde – bis hin zu den extrem stark steigenden Privatkundenbelieferungen, bedingt durch die Schließung des stationären Handels.

"Daher kam die Idee auf, den Mitarbeitern neben anderen Zeichen der Wertschätzung ganz aktuell noch einmal ,Danke' zu sagen. Wenn schon nicht durch ein Fest, so doch durch ein kleines Geschenk", so Geschäftsführer Burkhard Frese. Hintergrund war und ist, damit gleichzeitig den Schwelmer Einzelhandel und die Gastronomie in der aktuellen Situation zu stärken. Daher hat Schmidt – Gevelsberg von der Werbegemeinschaft Schwelm Gutscheine im Wert von 14.000 Euro erworben und an die Mitarbeiter verschenkt, um sich für deren außergewöhnliche Arbeit in einem besonderen Jahr zu bedanken und die heimischen Unternehmen zu unterstützen.