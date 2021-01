Schwelmer Verein Chance e.V. leistet Hilfe zur Selbsthilfe

Schwelm Jens Bergmann kann zwar nicht die Welt retten, doch der Verein aus Schwelm leistete in Peru und Kenia im Corona-Jahr beachtliches

Schwelm. Die Pandemie hat nicht nur das Leben in Deutschland gehörig durcheinander gebracht. Ausganssperren in Millionenstädten in China. Ganze Batterien von Kühllastwagen in New York, in denen die Corona-Toten bis zu ihrer Beerdigung zwischengelagert werden müssen. Massengräber in Brasilien. Die Schreckensbilder aus der ganzen Welt sind aus deutscher Sicht weit weg. Doch nicht so für Jens Bergmann. Der Gründer von Chance e.V. unterstützt mit seinem gemeinnützigen Verein Hilfsprojekte zur Selbsthilfe für Menschen in Kenia und Peru. In dieser Zeitung hält der Schwelmer Rückblick auf ein ganz besonderes Jahr, spricht darüber, wie sich die Arbeit für Chance e.V. vor Ort geändert hat und vor welche Herausforderungen er und sein Team, das allein in Peru über 20 Köpfe zählt, gestellt wurden. Um einmal die Dimension seiner Arbeit abschätzen zu können, muss man wissen, dass der Verein zwar nur 12 Mitglieder hat, sich aber auf seine fast 2000 Förderer im Freundeskreis verlassen kann, die mit einen Jahresetat für 2020 in Höhe von 600.000 Euro ermöglicht haben. Chance e.V. ist nicht nur ein Lichtschein am Horizont für viele Menschen in Afrika und Südamerika, Chance e.V. ist seit der Gründung im Jahr 2003 für den 46-Jährigen längst zu einer Lebensaufgabe geworden.

„Eigentlich war 2020 ein Jahr der Krisen“, sagt Jens Bergmann. Kein Land habe eine höhere Corona-Sterblichkeit pro 100.000 Einwohner als Peru. In manchen Gegenden hätten sich bis zu 70 Prozent der Bevölkerung infiziert. Ein Freund von ihm habe sechs Angehörige verloren - trotz einem der strengsten Lockdowns der Welt. Nicht weniger problematisch sei die Situation in Kenia. „Corona und Lockdown hat die Maasai ihrer Lebensgrundlage geraubt: Viehhandel und Tourismus“, so der Schwelmer. Die dorfeigenen Naturschutzgebiete rings um die Maasai Mara waren ohne Einkünfte in großer Gefahr. Kenia führe keine Corona-Statistik, die Regierung verschweige das Problem und veruntreuten Hilfsmittel. Doch aus Krisen werden Chancen, sagt der Chance e.V.-Vertreter, spricht von einem Umsturz durch das Volk in Peru, ähnlich wie in der DDR 1989, und verweist auf den missglückten Putsch des korrupten Parlaments im November, der dank der Armee nach zweieinhalb Tagen beendet war. „Jetzt gibt es eine demokratisch legitimierte Übergangsregierung und im April Neuwahlen, bei der die korrupten Parteien hoffentlich abgewählt werden“, hofft Bergmann.

Die Arbeit von Chance e.V. unterscheidet sich radikal von herkömmlicher Entwicklungshilfe. „Wir helfen nicht, sondern begleiten, bestärken und befähigen. Dieses Jahr erleben wir, wie effizient diese Herangehensweise ist. Nach jahrelanger Begleitung der indigenen Gemeinschaften im Regenwald Amazoniens begreifen die Dorfbewohner auf einmal, dass sie nicht auf Hilfe von außen angewiesen sind, sondern selbst die Macht haben, Dinge zu ändern“, freut sich Jens Bergmann. Veränderungen müssten von der Dorfgemeinschaft selbst kommen, sagt der Schwelmer. „Ein Dorf hat in seiner Verfassung jetzt die Gleichberechtigung der Frauen festgeschrieben, ein Durchbruch, der wohl auch durch das Vorbild unserer Projektleiterin und unserer Projektanwältin inspiriert wurde.“

Dank der Unterstützung durch den Schwelmer Vereins ist der Dachverband der Dorfgemeinschaften des Yanesha-Volkes in Peru nun seit wenigen Wochen vom Kulturministerium offiziell anerkannt. „Die Beamten der Ministerien waren begeistert und sagten, so gut organisierte Dorfgemeinschaften und solch eine gute Arbeit einer Nichtregierungsorganisation hätten sie noch nie erlebt“, schildert Bergmann die Begegnung mit ranghohen Ministerialbeamten. Die Folge: Eine der Gemeinschaften soll nun von 6000 auf 10000 Hektar erweitert werden. Zwei andere sollen endlich Beistand erhalten, um die vielen falschen Grundstücke von Bodenspekulanten in ihren Territorien zu annullieren. In zwei Gemeinschaften sollen endlich Gesundheitsstationen eröffnet werden und jede Gemeinschaft soll nach jahrelangen Bitten endlich zweisprachige Lehrer erhalten, die auf Spanisch und Yanesha unterrichten können. „All das klingt fast zu gut, um wahr zu sein, und es wird sicher noch viele Hindernisse und Probleme geben, aber ein riesiger Schritt ist getan und die sieben Dorfgemeinschaften werden sich nun nie wieder bevormunden und entrechten lassen“, sagt Bergmann und berichtet von einem einsetzenden Dominoeffekt in den umliegenden Dörfern, die sich nun der Bewegung anschließen wollen.

Für den Verein bedeutet das, dass der Mitarbeiterstamm des Projektteams vor Ort verdoppelt werden muss mit entsprechenden Zusatzkosten (5000 Euro pro Monat). Hinzu kommen 35.000 Euro pandemiebedingte Kostensteigerungen. „Trotzdem trauen wir uns, zu all diesen Maßnahmen ja zu sagen, denn so lange in Lima eine positive Regierung herrscht, wollen wir mit den Indigenen so viel Fortschritt machen wie möglich“, blickt Bergmann optimistisch in die Zukunft.

Das gilt übrigens auch für das Regenwald-Rettungsprojekt in Petru. 2020 wuchs die von Chance e.V. geschützte Regenwaldfläche von 18.000 auf 20.000 Hektar. 2021 hofft der Verein sogar noch weitere 10.000 Hektar retten zu können – an drei Standorten. „Damit das Realität werden kann, suchen wir deshalb weiterhin Unternehmen und Privatpersonen, die dieses Projekt als Waldpaten ermöglichen wollen“, sagt Bergmann und hofft, dass er weiter Menschen findet, die sich engagieren und die sich nicht zu schaden sind, mit anzupacken. „Es braucht Vision und Kreativität und dann können sogar in schwierigen Zeiten Chancen entstehen und Wunder geschehen, mit denen vorher niemand rechnet. Das ist für mich ein tolles Resümee dieses Jahres 2020.“