Schwelmer Verwaltung öffnet für Besucher

Schwelm. Die Schwelmer Verwaltung öffnet wieder für die Bürger. Das ist zu beachten.

Corona hat auch in der Stadtverwaltung den unmittelbaren Besucherverkehr lange nicht zugelassen. Stattdessen wurden Bürgeranliegen telefonisch, per E-Mail oder im Rahmen von vorab vereinbarten Terminen bearbeitet. Nun wird die Verwaltung ab Montag, 15. November, das Rathaus in der Hauptstraße 14 und die beiden Verwaltungsgebäude in der Moltkestraße 24 und 26 wieder für den Besucherverkehr öffnen. Dabei gilt in den Gebäuden auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP2-Maske). Termine können weiterhin abgesprochen werden.

Die Öffnung hängt sowohl von der Einhaltung der Regeln, als auch von der Entwicklung der Fallzahlen ab. Bürgermeister Stephan Langhard bittet um Einhaltung der Sicherheitsregeln und freut sich, „dass die Begegnung von Mensch zu Mensch nun wieder direkt möglich ist“.



Das Rathaus und die Verwaltungsgebäude werden ab dem 15. November montags, mittwochs, freitags von 8 bis 12 Uhr und montags von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein. Das Bürgerbüro wird montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet sein sowie montags von 14 bis 18 Uhr. Darüber hinaus ist es donnerstags von 14 bis 16 Uhr für diejenigen geöffnet, die einen Termin haben. Im Wartebereich können sich maximal sechs Personen zeitgleich aufhalten. Der Zugang zu den Verwaltungsgebäuden wird weiterhin von einem Sicherheitsdienst gesteuert.

