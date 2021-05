Schwelmer von zwei Unbekannten angegriffen und bestohlen

Schwelm. Ein unbekanntes Paar hat das 48-Jährige Opfer am Sonntagmorgen an einer Bushaltestelle in Schwelm angegriffen. Hier die Täterbeschreibung:

Ein 48-jähriger Schwelmer wurde am Sonntag gegen 8.30 Uhr von zwei ihm unbekannten Personen angegriffen und bestohlen. Der Schwelmer befand sich an der Bushaltestelle Untermauerstraße/Hauptstraße, als ein ihm unbekanntes Paar auf ihn zukam. Der Mann beschuldigte ihn, dass er bei ihm eingebrochen habe und ging aggressiv auf den Schwelmer zu.

Dem Opfer wurde mehrmals in den Nacken geschlagen

Er schlug ihn mehrmals in den Nacken und zog ihm seine Jacke aus. In der Jacke befand sich die Geldbörse des Geschädigten mit einem geringen Bargeldbetrag. Im Anschluss entfernten sich die beiden Personen in Richtung Innenstadt. Der Schwelmer wurde durch den Angriff leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht. Das Paar wird so beschrieben: Mann: ca. 30 Jahre alt, 185 cm groß, kurze, dunkle Haare, schwarze Jacke, blaue Jeanshose, akzentfreies Deutsch; Frau: ca 20 bis 25 Jahre alt, ca 160 cm groß, korpulente Figur, bunte Jacke.

