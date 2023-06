Schwelmerin (19) verfolgt Fahrer nach Unfallflucht

Schwelm/Hagen. Ein Lkw-Fahrer hat einen Unfall gebaut und haut ab. Er hat die Rechnung ohne eine 19 Jahre alte Schwelmerin gemacht, die das gesehen hat.

Eine 19 Jahre alte Schwelmerin wird Augenzeugin einer Unfallflucht und hilft der Polizei maßgeblich bei der Ermittlung des Täters.

Die Tat passierte am Montag Morgen um 8.15 Uhr in Hagen an der Wesselbachstraße/Ecke Friedrich-Gustav-Theis-Weg. Die Zeugin sah, wie einem Lastkraftwagen ein Bus entgegenkam. Der Fahrer des Lkw sei ein Stück rückwärtsgefahren, um in einer Parklücken Platz zu machen. Als der Lkw wieder aus der Lücke fuhr, habe er einen vor ihm parkenden VW beschädigt. Hierbei sei das Auto sogar angehoben worden, gab die Polizei später die Beobachtung der Augenzeugin wieder.

Der Mann sei aus dem Lkw ausgestiegen und habe nach Angaben der Zeugin augenscheinlich geschaut, ob es zu einem Schaden gekommen ist. Er habe dann gewartet bis alle auf der Straße befindlichen Fahrzeuge weitergefahren waren und sei dann ebenfalls davongefahren, so die Beobachtung der Schwelmerin.

Die 19-Jährige entschied sich, den Unfallfahrer zu verfolgen, um der Polizei den aktuellen Standort durchgeben zu können.

