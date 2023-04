Schwelmerin verrät mit 90 ihr Rezept für glückliches Leben

Schwelm. Krieg, Krankheit, Schicksalsschläge: Warum sich Charlotte „Lotti“ Schmalenberger mit 90 immer noch jung fühlt.

An gemeinsamen Themen fehlte es nicht, als Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard jetzt Charlotte „Lotti“ Schmalenberger zu ihrem 90. Geburtstag gratulierte.

So fanden die Altersjubilarin und das Stadtoberhaupt nach dem Überreichen eines Blumenstraußes und bei Kaffee und belegten Brötchen schnell zu einem intensiven Gespräch über das Züchten von Tomaten und das Radfahren, das auch Lotti Schmalenberger in früheren Jahren viel Freude bereitet hat.

Geboren wurde Charlotte Schmalenberger 1933 in Schwelm in der Brunnenstraße als jüngstes von drei Kindern. Waren die Zeiten ohnehin schon hart, so traf das Schicksal die Familie durch den frühen Tod des Vaters in besonderer Weise. Mutter Emma Boekhoff brachte die drei Kinder mit ihrer Hände Arbeit durch.

„Lotti“ freute sich nach der Wiederverheiratung der Mutter über zwei Halbschwestern und dass der „Stiefvater ein herzensguter Mensch“ war. Wie ihre Schwestern, so erkrankte auch die kleine Charlotte im Zweiten Weltkrieg schwer an Diphterie. Einen Tag, nachdem sie nach Haus geholt worden war, wurde die Wuppertaler Klinik, in der sie gelegen hatte, von Bomben zerstört.

Nicht ungewöhnlich war, dass Kinder aus dem Ruhrgebiet im und nach dem Krieg zum Beispiel bei (Wein-)Bauern lebten, arbeiteten und in Zeiten schlechter Ernährung dort auch satt wurden. Charlotte fand im Weindorf Auggen im Markgräflerland / Breisgau Hochschwarzwald für acht Jahre eine zweite Heimat, wurde in dem schönen Ort konfirmiert und schloss dort auch die Schule ab. Nach ihrer Heimkehr nach Schwelm nahm sie eine Arbeit bei der Traditionsfirma Zassenhaus auf, wo sie 42 Jahre lang in der Montage arbeitete. Bis heute weiß sie sich auch in vielen technischen Belangen selbst gut zu helfen.

Von Vorurteilen gegenüber Frauen, noch dazu in den 50er Jahren, ließ sie sich nicht einschüchtern und machte den Führerschein, denn das Autofahren (erst Fiat, dann VW) bedeutete auch ein Stück Freiheit.

Sie heiratete, wurde vor einigen Jahren Witwe und lebt als selbstbestimmter Mensch, der sowohl häuslich als auch gerne unterwegs ist. Ihr Nachbar Karlheinz Kötting begleitet sie mehrmals in der Woche in die Fußgängerzone, wo sie u.a. den Wochenmarkt besucht.

Bei Conti, Caffé Cube 3, Cafe Enny oder in der „Grünen Meile“ schätzt sie, die in ihren jungen Jahren in Italien Urlaub machte, einen guten Espresso und auch einen kleinen Imbiss, aber gekocht wird in der Regel in der heimischen Küche.

Was sie jung hält? „Nicht zu klagen“, sagt sie und dass man sich „der Gegenwart stellt, einfach weiß, was in der Welt passiert“. Die aktive Frau weiß, wie wichtig Bewegung und Begegnung sind.

Privat wird sie eng und liebevoll von ihrer Nichte betreut, mit der sie übrigens einmal im Jahr nach Auggen fährt, wo sie einige ihrer früheren Schulkameradinnen trifft und vor allem ihre Freunde Gerda und Rudolf Reinecker aus den Familien, bei denen Lotti und ihre schon verstorbene Schwester Renate einst als Kinder einige Zeit gelebt hatten.

Wie stark diese Verbindung noch heute ist, zeigte sich auch daran, dass die Auggener Freunde Gerda und Rudolf eigens zum Gratulieren „ihrer Lotti“ über 500 Kilometer nach Schwelm gekommen waren!

