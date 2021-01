Schwelms Bürgermeister: Rechter Gesinnung entgegentreten!

Schwelm. Schwelm hat der Opfer des Nationalsozialismus gedacht – mit klaren Worten des Bürgermeisters.

In der Stadt Schwelm wurde der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

Eine öffentliche Zusammenkunft am Gedenkstein in der Südstraße war – corona-bedingt – diesmal nicht möglich. Bürgermeister Stephan Langhard legte am Mittwoch im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Schwelm einen Kranz am Gedenkstein nieder, begleitet von Ingrid Andre, die sich seit Jahren um den Gedenkort für die früheren Schwelmer Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens kümmert. Langhard dankte ihr bei dieser Gelegenheit mit einem Blumenstrauß für ihr wichtiges Engagement.

Weil das gesprochene Wort vor Menschen diesmal nicht möglich war, veröffentlichte das Rathaus eine Botschaft des Bürgermeisters, in der Stephan Langhard seine Gedanken und seine persönliche Haltung zu dem Gedenken und dessen Bedeutung bis in die Gegenwart zum Ausdruck brachte.

„Ich stelle mich als neuer Bürgermeister von Schwelm aus tiefster Überzeugung in diese Schwelmer Gedenk-Tradition, die nicht zu einem leeren Ritual geworden ist, weil man sich nach wie vor mit der Aufgabe beschäftigt, wie man aus der Vergangenheit wirksam lernen und auf diesem Wege Antisemitismus und Rassismus jetzt und in Zukunft den Boden entziehen kann.“

Die Ermordung von Menschen während des Nationalsozialismus bezeichnete Langhard als ein Verbrechen von unvorstellbarem Ausmaß. „Es wird weder durch die seitdem vergangene Zeit noch durch die – übrigens beschämend wenigen - Verfahren gegen Täter gemildert. Mord bleibt Mord, und vernichtete Leben bleiben ungelebte Leben. Überlebende blieben und bleiben bis zuletzt oft schwer belastet durch die Torturen und Demütigungen, die sie durch Verfolgung und Folter erlitten haben. All das kann nicht geheilt werden.“

Auf die Frage, weshalb im Nationalsozialismus so viele Menschen die Vernichtung von Bürgerinnen und Bürgern jüdischen Glaubens entweder ignorierten oder gar förderten, gebe es viele Antworten, meinte Langhard. Aber keine erklärte im Kern, „warum man Menschen verriet und ins Elend stieß, die gestern noch Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, Schul- oder Vereinskameraden waren“, so Langhard. „Ich gebe zu, dass mich die auch in Deutschland wachsende Zahl von Übergriffen auf Menschen jüdischen Glaubens sehr verstört und dass ich den Anschlag auf die Synagoge in Halle nicht für möglich gehalten hätte.“

„Wir erleben seit einigen Jahren, dass Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft für ihre Rechte demonstrieren und dabei auch in Kauf nehmen, von extremistischen Gruppierungen vereinnahmt zu werden. Doch ich bin davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft stark genug ist, Antisemitismus und Rassismus wirksam zu begegnen“ erklärte Schwelms Bürgermeister. „Doch das kann jetzt und künftig nur gelingen, wenn wir als Einzelne unsere Demokratie stärken, denn sie ist nur so stark und wehrhaft, wie wir sie machen. Dazu gehört auch, ihrer Verächtlichmachung entgegenzutreten und vielmehr offen dafür einzustehen, dass in unserer Gesellschaft jeder Mensch gleichberechtigt und wertvoll ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch in Schwelm weiterhin gemeinsam für diesen wichtigen Wert eintreten würden!“

Stephan Langhards Dank galt auch der Arbeitsgemeinschaft „Lokalgeschichte Stolpersteine“ des Märkischen Gymnasiums, die das Gedenken seit vielen Jahren mitgestaltet. Anlässlich des jüngsten Gedenktages hat die AG ein Video erstellt, dass unter dem Link https://youtu.be/TJsop68dBlI abrufbar ist.

Hierzu erklärte Gabriele Czarnetzki, Pädagogin am Märkischen Gymnasium Schwelm und Leiterin der Arbeitsgruppe: „Auf Grund der außergewöhnlichen Lage in diesem Jahr werden wir auch mit dem Gedenken an den 27.1. besondere Wege gehen. In diesem Jahr wird es, nach mehr als zehn Jahren, leider keine Veranstaltung am Gedenkstein für die jüdischen Mitbürger in Schwelm geben können. Das bedauern wir, die Mitglieder der AG Lokalgeschichte Stolpersteine, natürlich ganz besonders. So haben wir uns dazu entschieden, diesen kleinen Film, der nach unserer Auschwitz-Fahrt im November 2019 entstand, an dieser Stelle zur Verfügung zustellen.“

Die Fahrt stand unter dem Thema: „Vergangenheit, die nicht vergeht - Was bedeutet Auschwitz für uns heute?“ Der von den 20 Schülerinnen und Schülern selbst zusammengestellte Film zeigt eindrücklich, was die Jugendlichen bei dieser Fahrt bewegt hat. Der abschließenden Appell stammt von David Rabi, zur Zeit Schülersprecher des Märkischen Gymnasiums und Teilnehmer an der damaligen Fahrt in die Gedenkstätte Auschwitz“

Offizieller Gedenktag seit 1996

Vor 25 Jahren wurde der 27. Januar durch Proklamation des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog als Gedenktag für die Opfer des Holocaust eingeführt. Das Datum orientiert sich am 27. Januar 1945, dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz.

Seit Ende der 90er Jahre kommen Schwelmerinnen und Schwelmer an diesem Tag am Gedenkstein in der Südstraße zusammen, um der Opfer zu gedenken. Diese Zusammenkunft wird seit vielen Jahren von der Arbeitsgemeinschaft „Lokalgeschichte Stolpersteine“ des Märkischen Gymnasiums engagiert mitgestaltet.