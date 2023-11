Schwelm Buchstaben-Diebstahl am Schwelmer Kulturhaus: Jetzt ist klar, wie teuer es wird

Knapp einen Monat ist es her, dass Unbekannte vom Schriftzug am Kulturhaus Schwelm einen Buchstaben abmontiert und gestohlen haben. Seitdem fehlt Schwelm das große S - und das könnte so auch noch ein Weilchen bleiben.

Tatsächlich handelt es sich bei dem Schriftzug um eine Sonderanfertigung, wie es aus dem Rathaus heißt. Bedeutet: Die pulverbeschichteten Buchstaben gibt es nicht von der Stange und werden eigens angefertigt.

Mit der Firma, die den Schriftzug angefertigt hatte, hat die Stadt unmittelbar nach dem Diebstahl Kontakt aufgenommen. Der Ersatz ist beauftragt, die Lieferung des neuen Großbuchstabens wird aber noch ein bisschen dauern, weil es sich um eine individuelle Anfertigung handelt, wie zu hören war.

Der Schaden, der entstanden ist, wird vom Rathaus auf zwischen 500 und 1000 Euro beziffert. Die Stadt wird den Schadensfall über die Versicherung abrechnen können, wie es hieß. Damit bleibt die Ersatzbeschaffung zwar nicht unmittelbar am Schwelmer Steuerzahler hängen, wie erst zu befürchten war. Gleichwohl zahlen am Ende alle Versicherungsnehmer dafür, weil auch kleine Schäden in Summe die Versicherungsbeiträge in die Höhe treiben.

Das Motiv für den Diebstahl des Buchstabens ist weiter völlig unklar. Der oder die Täter haben sich auch nicht davon abhalten lassen, dass sei bei ihrer Tat jederzeit von den Wohnhäusern gegenüber hätten beobachtet werden können. Die Stadt hatte am Montagmorgen, als der Diebstahl auffiel, sofort Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

