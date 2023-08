Schwelms neue Flüchtlings-Unterkunft: Jetzt reden die Bürger

Das Gebäude des früheren Kindergartens Sternenzelt in Oberloh. Die Stadt Schwelm plant hier eine Flüchtlings-Unterkunft

Schwelm. Die Stadt Schwelm will im ehemaligen Kindergarten Sternenzelt eine Unterkunft für Flüchtlinge einrichten. Was halten die Bürger davon?

Zur Bürgersprechstunde lädt Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard für Montag, 14. August, um 17 Uhr in die Räumlichkeiten des ehemaligen Kindergarten Sternenzelt in der Theodor-Heuss-Str. 17 ein. Bei diesem Termin geht es um die geplante Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft in diesem Gebäude.

„Wir möchten das Thema gerne mit der direkten Nachbarschaft besprechen und den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild von der Einrichtung zu machen. Außerdem können Fragen und Unklarheiten im Gespräch direkt vor Ort angesprochen werden“, ruft Bürgermeister Stephan Langhard zur Teilnahme an dieser Extra-Sprechstunde auf.

Der ehemalige Kindergarten wurde von der Stadt Schwelm entsprechend hergerichtet und ist als Unterbringung besonders für Flüchtlingsfamilien vorgesehen. Die Unterkunft steht im Zeitraum der Sprechstunde zur Besichtigung offen. Der Bürgermeister und zuständige Personen aus der Stadtverwaltung sind für weitere Informationen und die Beantwortung von Fragen vor Ort.

Das Jahr 2023 sei das Jahr mit der größten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg, teilte das Rathaus mit. Auch die Stadt Schwelm sei aufgefordert, ihre Unterbringungsmöglichkeiten kritisch zu prüfen und sich auf weitere Aufnahmen vorzubereiten.

Die Aufnahmequote für Flüchtlinge im laufenden Jahr liegt laut Stadtverwaltung für Schwelm (Stand 30. Juni 2023) bei 100,74 Prozent (das entspricht 378 Personen). Bei der Aufnahmeverpflichtung von bereits anerkannten Asylbewerbenden liege die Erfüllungsquote (Stand 2. Juli 2023) bei 68,90 Prozent (das entspricht 219 Personen). Demnach bedeutet dies, dass weitere 99 anerkannte Flüchtlinge aufzunehmen sind.

Die Stadt Schwelm erreichen derzeit neben Asylsuchenden aus den Ländern Syrien, Afghanistan oder dem Irak auch anerkannte Flüchtlinge. Dabei handele es sich sowohl um Einzelpersonen als auch ganze Familien.

