Schwelms Schloss-Gräfte: Warum es jetzt auf Jeden ankommt

Schwelm. Ohne das jährliche Reinigen wäre die Gräfte am Haus Martfeld längst gekippt. Jetzt ist es wieder soweit. Das Gewässer in Schwelm „braucht Hilfe“.

Die regelmäßige Pflege der Gräfte, um sie als stehendes Gewässer lebendig zu erhalten, ist unbestritten erforderlich. Für die Gräfte in Schwelm gab und gibt es viele Widrigkeiten: schlechtes Wasser (aus dem Überlauf der Bahnlinie, von den Dächern Martfelds), Sammelbecken für Müll jeder Art, um nur einige Beispiele zu nennen.

Vor mehr als 20 Jahren entstand deshalb die Idee, die Gräfte regelmäßig zu reinigen, um ihr eine Chance zu geben, sich zu regenerieren. Schließlich ist die Gräfte auch prägend für das Antlitz Schwelms, meint Gerd Philipp, der Initiator der Gräfte-Reinigung.

In diesem Jahr ruft die Schwelmer SPD zum 20. Mal zur Reinigung der Gräfte auf und hofft, dass sich genauso viele Bürgerinnen und Bürger an der Putz-Aktion beteiligen, wie in der Vergangenheit. Treffpunkt ist am Samstag, 23. September, um 11.30 Uhr auf dem Martfeld-Parkplatz, Einfahrt Hagener Straße. Ende wird gegen 14 Uhr sein.

Anmeldungen bis zum 22. September bei Gerd Philipp: 02336 / 470820 oder online: gerde.philipp@t-online.de

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm