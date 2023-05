Schwelms Schützen krönen ihre neue Königin

Schwelm. Am selben Tag wie Charles III. in London, aber um Millionen Euro günstiger: Auch Schwelm feierte eine Krönung.

Nicht nur in London wurde ein Oberhaupt gekrönt, auch in Schwelm. Am vergangenen Samstag fanden sich zahlreiche Mitglieder und befreundete Vereine bei den Schützen an der Dr.-Moeller-Straße ein, um die Inthronisierung von Neukönigin Angelika Bremicker und ihrem Prinzgemahl Ulrich zu feiern.

Lesen Sie auch:

Aus Zufall fiel die Veranstaltung auf den gleichen Tag wie die Krönung von König Charles, was auch Peter Schier, 1. stellvertretender Bürgermeister, mit einem Schmunzeln in seiner Rede berücksichtigte: „Zwei Krönungen an einem Tag. Sowohl in der Weltstadt London als auch in der Weltstadt Schwelm.“ Auch richtete er persönliche Worte an das scheidende Königspaar Silvia und Horst Brunberg und gratulierte dem neuen Königspaar. Nach der Übergabe der Königskette und den Gratulationen der Gastvereine feierten die Schützen bis in die frühen Morgenstunden.

Hans Joachim Bickert (links, ehemaliger Vorsitzender) und der neue Vorssitzende David Kosellek Foto: Verein

Der Krönungsball war auch die Feuertaufe für David Kosellek, neuer 1. Vorsitzender des Vereins, welcher in einer emotionalen Rede Hans-Joachim Bickert, der nicht erneut zur Wahl des Vorsitzenden antrat und sich auf seine Aufgaben im Schützenbezirk Mark konzentriert, für seine langjährige Vorstandsarbeit dankte und ihm ein Präsent überreichte. Kosellek trat dem Verein bereits als Schüler bei, kennt die Stadt und die Menschen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Die Wahl des 32-jährigen Schwelmers bedeutet gleichzeitig auch ein Generationswechsel im Vorstand. Die gilt auch für Florian Schulz, 33, der als Geschäftsführer Kosellek in seinen Aufgaben unterstützt. Auch Schulz ist bereits mehr als zehn Jahre Mitglied bei den Schützen. Als neue 2. Kassiererin wurde Petra Beiküfner gewählt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm