Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Kölner Straße in Gevelsberg, in Höhe der Brüggefelder Straße. Ein Auto hat einen Fußgänger frontal erfasst. Die B7 ist zwischen Kruiner Tunnel und Mauerstraße voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.