Schwerpunkt-Einsatz gegen reisende Einbrecher

Die Polizei - hier ein Symbolfoto, nimmt in Gevelsberg besonders die Einbrecher ins Visier.

Gevelsberg Die Kreispolizeibehörde hat in Gevelsberg einen Schwerpunkteinsatz gegen Wohnungseinbrecher durchgeführt. Das Ergebnis überrascht.

Die Polizei hat in Gevelsberg einen mehrstündigen Schwerpunkteinsatz gegen Wohnungseinbruch gefahren: Am Donnerstag, 23. November, in der Zeit von 13 bis 21 Uhr führten Kräfte der Kreispolizeibehörde einen großangelegten Polizeieinsatz zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen durch.

Im Rahmen des Einsatzes wurden 100 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Kontrollstellen dazu gab es unter anderem auf der Asbecker Straße und der Rosendahler Straße. Die eingesetzten Kräfte ahndeten insgesamt zwar neun Verkehrsverstöße. Hinweise auf reisende Täter im Kreisgebiet konnten sie an diesem Tag allerdings nicht erlangen.

