Schwerverletzte bei Unfall in Ennepetal mit Zweirädern

Ennepetal. Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag, 3. April, auf der L 699 in Ennepetal.

Beim Zusammenstoß eines Leichtkraftrades mit einem Pedelec wurden am Samstag auf der L 699 die beiden Fahrer schwer verletzt. Gegen 12.50 Uhr befuhr ein 16-jähriger Remscheider mit seinem Leichtkraftrad der Marke Yamaha die L 699 durch das Tal der Ennepe in Fahrtrichtung Breckerfeld.

In Höhe einer engen Rechtskurve im Bereich des Ahlhauser Hammers stürzte er und rutschte mit seinem Fahrzeug in das Pedelec einer entgegenkommenden 48-jährige Ennepetalerin, die dort auf der Straße in Richtung Altenvoerde unterwegs war. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6500 Euro.