Schwelm/Ennepetal/Gevelsberg Ein Adventskalender zum Vergessen - und die ungesunden Folgen komprimierter Kalorienzufuhr.

Dass die Adventszeit ungesund ist, muss ich natürlich niemandem erzählen. Besonders ungesund ist sie aber, wenn man in der Hektik des vorweihnachtlichen Geschehens, Tuns und Wollens bestimmte Dinge ständig vergisst.

Vielleicht ahnen Sie es schon: Ich habe da so einen Adventskalender, gefüllt mit Pralinen-Spezialitäten helvetischer Provenienz (auf gut Deutsch: kommt vonne Schweiz wech). Und schon zu Beginn habe ich tagelang vergessen, dass ich ihn habe - und somit erst am fünften Tage (da waren andere schon bei Fischen und Vögeln angelangt) die Türchen geöffnet. Fünf Kalorienbomben in fünf Minuten, das reicht für zwei Ironman-Teilnahmen.

So weit, so süß. Doch jetzt fiel mir auf, dass ich die Türchen sieben bis zwölf auch wieder vergessen hatte. Sechs süße Sachen auf einen Streich, es bleibt einem wirklich nichts erspart. Empfuldiggng, aber mirsschlecht...

