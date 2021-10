Seelische Gesundheit: Das sind die Aktionen im EN-Kreis

Gevelsberg. Kostenlose und gezielte Hilfe: Das sind die Angebote für die „Woche der Seelischen Gesundheit“ im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Hier gibt es alle neun Veranstaltungen auf einen Blick: Zu den Angeboten in Präsenz ist jeweils ein 3G-Nachweis (getestet, geimpft, genesen) mitzubringen. Für alle Programmpunkte gilt: Die Teilnahme ist kostenlos, um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Montag, 11. Oktober

In den Räumlichkeiten des Evangelischen Beratungszentrums in Ennepetal geht es darum, wie Beratung Familien „über den Berg“ begleiten kann. Es werden zudem Bücher zu unterschiedlichen Themen seelischer Gesundheit vorgestellt (16 bis 16.45 Uhr). Außerdem wird erläutert, was Beratung eigentlich ist und leisten kann (17 bis 18.30 Uhr). Veranstalter: Evangelisches Beratungszentrum, Birkenstraße 11, Ennepetal. Anmeldung: 02333/60970 oder info@beratung-kkschwelm.de

Montag, 11. Oktober

„Wie sage ich meinen Kindern bzw. Angehörigen, dass ich psychisch krank bin?“ lautet der Titel der Online-Beratung der Kontakt- und Krisenhilfe ab 16 Uhr. Es werden kurze Beratungen erfolgen, in denen die Ratsuchenden anonym kurz die Familiensituation und das Krankheitsbild beschreiben. So kann individuell auf die Problematik und auf Fragen eingegangen werden. Anmeldung bis 6. Oktober bei info@kontakt-und-krisenhilfe.de oder 02336/18408

Dienstag, 12. Oktober

„Wenn schon einsam, dann gemeinsam“ lautet der Titel des Workshops der GESINE – Frauenberatung und richtet sich an alle Frauen mit den unterschiedlichsten Problemlagen. Der Workshop findet von 14 bis 17 Uhr statt. Veranstalter: Frauenberatung, Markgrafenstraße 6, Schwelm. Anmeldung bis zum 7. Oktober unter 02336/475 90 91 oder per E-Mail: info@frauenberatung-en.d.

Mittwoch, 13. Oktober

Beim interaktiven Präsenz-Vortrag geht es um „Meine innere Familie und mein Selbst“. Es wird das Modell des Inneren Familien Systems (IFS) nach Richard Schwarz und die systemische Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen von Tom Holmes erläutert. Seminarleitung: Marlies Grasmann (B.A. Soziale Verhaltenswissenschaften). Anmeldung bis 11. Oktober, info@zeit-fuer-burnout-praevention.de oder 02332 843516, www.zeit-fuer-burnout-praevention.de, Ort: 17.30 – 19.30 Uhr KISS EN-Süd, Kölner Straße 25, Gevelsberg.

Donnerstag, 14. Oktober

Der Sozialpsychiatrische Dienst lädt zu einer Wanderung „Gemeinsam über den Berg“ in Gevelsberg ein. Treffpunkt ist um 10.45 an der KISS Gevelsberg (Kölner Straße 25, Gevelsberg). Der Wanderrundweg führt ca. 5 km und etwa 2 Stunden durch die Gevelsberger Natur. Ziel ist es, ins Gespräch zu kommen, die Angebote vorzustellen. Ansprechpartner sind Herr Reith 02336/932785 und Frau Müller 02336/932788. Anmeldung bis 11. Oktober.

Donnerstag, 14. Oktober

Der Krisenkompass, eine Art Erste-Hilfe-Koffer für die Seele, wird in einem Vortrag vorgestellt. Birgit Knatz, Mitentwicklerin der App und Leiterin der Telefon-Seelsorge Hagen-Mark, zeigt konkret, was die App alles kann und wie sie zu nutzen ist. Veranstalter Telefonseelsorge, Birgit Knatz, knatz@telefonseelsorge-hagen-mark.de, Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“, Uferstraße 3, Gevelsberg. Anmeldung bis 12. Oktober.

Freitag, 15. Oktober

Die AWo Werkstatt Elektrotechnik lädt von 9 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Die Werkstatt bietet für Menschen mit einer chronischen psychischen Erkrankung einen Arbeitsplatz ohne Leistungsdruck an. Veranstalter: AWo Werkstatt Elektrotechnik, Gewerbestraße 15, Sprockhövel. Anmeldung bis 14. Oktober. Frau Kalemba 02339/92984-14; Herr Wanke 02339/92984-21.



Samstag, 16. Oktober

„Schläfst Du schon oder grübelst Du noch?“ lautet der Titel des Online-Workshops (15 bis 17 Uhr) von Marlies Grasmann. In dem Workshop lernen die Teilnehmer in einem Impulsvortrag die Geheimnisse des guten Schlafes theoretisch kennen und bereiten sich mit Achtsamkeitsübungen praktisch darauf vor. Kursort: Online per ZOOM. Seminarleitung: Marlies Grasmann (B.A. Soziale Verhaltenswissenschaften) Anmeldung bis 14. Oktober an: info@zeit-fuer-burnout-praevention.de oder 02332/ 843516 http://www.zeit-fuer-burnout-praevention.de

Montag, 18. Oktober

Nora Fieling liest ab 18 Uhr aus ihrem Buch „Depression - und jetzt? Wegweiser einer Erfahrungsexpertin“ vor und steht danach für Fragen bereit. Bereits als Kind entwickelte sie depressive Züge. Mit 18 gab es die Diagnose: Depression und emotional instabile Persönlichkeitsstörung Typ Borderline. Info: https://nora-fieling.de/ Die Online-Lesung findet via GoToMeeting statt. Anmeldung bis zum 14. Oktober per E-Mail an kiss-ensued@en-kreis.de oder telefonisch unter 02332/664029.

