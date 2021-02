St. Marien Segen to go: Sternsinger sammeln 35.000 Euro

EN-Südkreis. Tolle Zahlen trotz Pandemie: Die Sternsinger sammelten in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal 35.000 Euro mit dem Segen to go.

Die Sternsinger in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm blicken trotz eingeschränkter Möglichkeiten im Lockdown auf ein gutes Spendenergebnis. Dieses Mal war alles anders: Aufgrund des Lockdowns gab es keine Besuche von Tür-zu-Tür, kein Singen in der Innenstadt, kein Sammeln in den Gottesdiensten. Die Sternsinger in den drei Städten der Propstei St. Marien mussten erfinderisch werden, um ihren Segen zu verteilen und für Kinder in Not Spenden zu sammeln.

So gab es den „Segen in der Tüte“ in Schwelm – den „Segen To-Go“ in Gevelsberg und in Ennepetal erhielten alle Unterstützer aus den Vorjahren „königliche Post“. Darüber hinaus nutzten die jungen Engagierten die Online-Kanäle der katholischen Propstei und erstellten „Werbevideos“ für die Spendenaktion und den Segen gab zusätzlich als Video. Die Mühe hat sich bezahlt gemacht: In Ennepetal kamen knapp 14.700 Euro zusammen, in Gevelsbergrund 11.700 Euro und in Schwelm 9200 Euro. In Summe sind aus den drei Städten mehr als 35.000 Euro für Kinder in der Ukraine und weltweit zusammengekommen.

Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 10.000 Euro mehr. Ganz klar, die Corona-Beschränkungen haben es auch den Sternsingern schwer gemacht, mit ihrer Botschaft die Menschen zu erreichen. Dennoch: Der Einsatz hat sich gelohnt und die Sternsinger im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis haben damit einen wichtigen Beitrag geleistet, wenn es heißt „Kinder helfen Kindern“.