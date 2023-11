SEK-Einsatz: Ennepetaler nach Raubüberfällen festgenommen

Spezialkräfte der Polizei nahmen einen 19-jährigen Ennepetaler fest, der in Verdacht steht, an Raubüberfällen beteiligt gewesen zu sein.

Ennepetal 19-Jähriger soll an Überfällen in Sprockhövel beteiligt gewesen sein. Die Polizei prüft Verbindungen zu Taten in Schwelm und Ennepetal.

SEK-Einsatz in Ennepetal: Spezialeinsatzkräfte der Polizei nahmen am Mittwoch gegen 14 Uhr einen 19-jährigen Ennepetaler fest, der am Dienstagabend an Raubüberfällen auf zwei Tankstellen in Sprockhövel beteiligt gewesen sein soll. Im Zuge der Ermittlungen soll auch geprüft werden, ob die Überfälle möglicherweise im Zusammenhang mit den Raubüberfällen auf die Tankstelle an der Lohernockenstraße in Ennepetal und eine Spielhalle an der Bahnhofstraße in Schwelm am vergangenen Wochenende stehen (wir berichteten).

Am Dienstag gegen 21 Uhr hatte ein männlicher Täter unter Vorhalt einer Pistole den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Bochumer Straße in Sprockhövel betreten. Da der Täter die Kasse nicht öffnen konnte, verließ er ohne Beute die Tatörtlichkeit und lief fußläufig in Richtung Fänkenstraße. Der Kassierer konnte vorher aus der Tankstelle flüchten. Zeugen meldeten daraufhin im Nahbereich der Tankstelle eine verdächtige Person mit Pistole in der Hand. Die Polizei leitete darauf hin umgehend Fahndungsmaßnahmen ein.

Gegen 21.45 Uhr kam es zu einem weiteren Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Schmiedestraße in Sprockhövel. Dort betrat ebenfalls ein männlicher Täter den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Mitarbeiter in der Tankstelle, die das Bargeld in noch unbekannter Höhe herausgaben. Währenddessen betrat ein 55-jähriger Kunde aus Sprockhövel den Verkaufsraum. Dieser wurde durch den Täter mit der Waffe bedroht und mit einem Schlag auf den Kopf verletzt.

Der Täter verließ daraufhin die Tankstelle und stieg in einen geparkten Pkw ein. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen stießen Polizeikräfte in Wuppertal auf das Fahrzeug. Sie nahmen zwei männliche Personen fest. Eine weitere Person konnte zu Fuß flüchten. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kam ein Hubschrauber zum Einsatz.

Bei der flüchtigen Person handelte es sich nach Ermittlungen der Polizei um den 19-jährigen Ennepetaler. Der deutsche Staatsbürger wurde am Mittwoch gegen 14 Uhr durch Spezialeinsatzkräfte in einer Wohnung an der Wilhelmshöher Straße festgenommen. Der Tatverdächtige blieb bei dem Einsatz unverletzt.

