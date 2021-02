Bildung Sekundarschule Ennepetal: Anmeldung per Post

Ennepetal. Bei der Anmeldung zur Sekundarschule Ennepetal ist diesmal etwas anders.

Anmeldung von Schülerinnen/Schülern der 4. Klassen an der Sekundarschule Ennepetal: Aufgrund der derzeitigen Coronalage werden an der Sekundarschule in diesem Jahr zwei Möglichkeiten der Anmeldung angeboten.

Anmeldung ohne persönliches Erscheinen: Eltern oder Erziehungsberechtigte drucken die Anmeldeunterlagen von der Homepage der Sekundarschule Ennepetal (https://kurzelinks.de/Anmeldung05-ske) aus, füllen diese aus und lassen sie mit Kopien der benötigten Unterlagen und den Anmeldescheinen der Grundschule auf postalischem Weg oder durch Einwurf in den Schulbriefkasten (Eingang Sporthalle) der Schule am Amselweg zukommen.

Ein zusätzlicher telefonischer Termin hierzu, um Fragen zu klären, kann im Sekretariat am Amselweg während des gesamten Anmeldezeitraums vom 19. Februar bis zum 25. Februar (02333/6095470) vereinbart werden.

Persönlich vor Ort anmelden

Anmeldung mit persönlichem Erscheinen: Eltern oder Erziehungsberechtigte vereinbaren telefonisch einen Anmeldetermin im Sekretariat Amselweg über die oben genannte Telefonnummer und erscheinen bitte mit einer Person (das Kind, welches angemeldet wird, kann zusätzlich mitgebracht werden) und den entsprechenden Unterlagen zu diesem Termin. Sie können vom 19. Februar bis zum 25. Februar in der Zeit von 8 bis 12 Uhr, zusätzlich am 23. Februar und 25. Februar in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, einen Termin zur Anmeldung vereinbaren, ausgenommen samstags und sonntags. Nach Absprache kann ein Anmeldetermin bis zum 11. März stattfinden.

Für die Anmeldung müssen folgende erforderlichen Unterlagen eingereicht oder mitgebracht werden: Eine Kopie des Halbjahreszeugnisses der Klasse 4, eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes, vier Anmeldescheine der Grundschule, ein Nachweis der Masernschutzimpfung. Die Sekundarschule freut sich auf die Anmeldungen.