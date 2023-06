Seniorenlotsen für Gevelsberg: Aktion gegen Betrugsmaschen

Eine Seniorin steht an ihrer Wohnungstür. Schmuck und ihre Geldbörse liegt auf dem Sideboard. Sie wurde von einem Trickbetrüger bestohlen (gestellte Situation. Um ältere Menschen für so etwas zu sensibilisieren, sucht die Polizei nun Seniorenlotsen aus Gevelsberg.

Ennepe-Ruhr. Immer wieder suchen sich Betrüger ältere Menschen als Opfer aus. Die Polizei sucht Helfer dagegen aus Gevelsberg. Das steckt hinter der Aktion.

Die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis ist weiterhin auf der Suche nach sogenannten Seniorenlotsinnen und -lotsen. Hintergrund ist, dass Straftaten zum Nachteil von älteren Menschen nach wie vor hohe Fallzahlen verzeichnen. Das Lotsenprogramm soll diejenigen, die teilnehmen, besonders für das Thema sensibilisieren, so dass sie auch andere in ihrer Altersklasse über Enkeltrick und andere Maschen aufklären können. Der nächste Termin findet in Gevelsberg am Dienstag und Mittwoch, 13. und 14. Juni, im Bürgerhaus Alte Johanneskirche, Uferstraße 3, statt.

Die meist überregional aktiven Tätergruppen seien skrupellos und es komme immer wieder zu hohen Schadenssummen. Im Bereich der Vermögens- und Eigentumsdelikte seien ältere Menschen häufiger von Straftaten betroffen. „Die Delikte zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren erstrecken sich häufig auf Betrugsdelikte im häuslichen Umfeld“, erklärt die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr.

„Dabei werden die Verhaltensweisen und Dispositionen der älteren Menschen ausgenutzt.“ Diese würden über stark ausgebildetes Sozialverhalten verfügen, das sich durch Höflichkeit, Anstand, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme auszeichne. Die Täter würden über eine gute rhetorische Ausbildung verfügen und es verstehen, ältere Menschen gezielt unter Stress zu setzen und sich deren Sozialverhalten zunutze zu machen.

Enkeltrick und falsche Amtsträger

Am häufigsten kommen demnach der Enkeltrick und Maschen mit falschen Amtsträgern vor. Der Enkeltrick sei mittlerweile auf den Messenger-Dienst Whatsapp ausgeweitet worden. Die Folgen für die Geschädigten beschränkten sich nicht nur auf hohe finanzielle Einbußen, sondern hinterließen bei den Opfern Scham, Angst, Unwohlsein und vor allem auch Sorge um die eigene Autonomie.

Ziel der Lotsen-Kampagne ist es laut Polizei, Seniorinnen und Senioren über das Vorgehen der Täter aufzuklären. Sie sollen helfen, dem Trend entgegenzuwirken und noch mehr potenzielle Opfer sowie deren Nachbarn und Verwandte sensibilisieren zu können.

Durch eine Zusammenarbeit mit den Lotsen sollen den älteren Mitmenschen Kompetenzen zur Selbsthilfe vermittelt werden. Die Lotsen sollen frei entscheiden können, inwieweit sie sich in die Tätigkeit einbringen wollen. Die Arbeit erstreckt sich über Teilnahme an Messen oder Präventionsständen, selbstständig Vorträge halten, Hausbesuche, Bekanntmachung der Präventionsbotschaften in der Nachbarschaft und in Seniorengruppen. Es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit.

Wer Lotsin oder Lotse werde möchte, sollte in Gevelsberg wohnen. Interessierte können sich melden bei Kriminalhauptkommissarin Kirsten Gehrisch, 02336/9166-2952, E-Mail: kirsten.gehrisch@polizei.nrw.de, oder Kriminalhauptkommissarin Bettina Frauenstein, 02336 9166-2951, E-Mail: bettina.frauenstein@polizei.nrw.de

Die Seniorenlotsinnen und -lotsen sollen in einem Zwei-Tages-Seminar ausgebildet werden. Nach der Schulung werden den Teilnehmenden ein Zertifikat und eine Schulungsmappe überreicht.

