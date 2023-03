Mahnwache in Essen vor Veröffentlichung der Studie zur sexualisierten Gewalt im Bistum. Die Ergebnisse werden jetzt in Schwelm vorgestellt und diskutiert.

Aufarbeitung Sexualisierte Gewalt in Kirche: Bistum informiert in Schwelm

Schwelm. Das Bistum Essen präsentiert nach Vorstellung der Studie zu sexualisierter Gewalt nun die Ergebnisse in Schwelm. Was genau geplant ist.

Das Bistum Essen präsentiert nach der Vorstellung der sozialwissenschaftlichen Aufarbeitungsstudie zu sexualisierter Gewalt nun die zentralen Ergebnisse Interessierten in den Städten und Kreisen des Bistums. Eine Präsentation mit der Möglichkeit zum Gespräch findet in Schwelm statt, und zwar am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr im Pfarrsaal St. Marien. Markus Potthoff, Leiter des Ressorts Kirchenentwicklung im Generalvikariat, wird Stellung zu der Studie und den Empfehlungen beziehen und mit den Gästen vor Ort ins Gespräch kommen.

Lesen Sie auch:

In neun weiteren Städten des Ruhrbistums sind im März und April ähnliche Informationsveranstaltungen geplant, die in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenen – und Familienbildung (KEFB) organisiert werden.

Das Bistum Essen hatte zur weiteren Aufarbeitung sexualisierter Gewalt eine sozialwissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben. Für die 2020 begonnene Untersuchung hatte ein Team des Münchener Instituts für Praxisforschung und Projektberatung (IPP) erforscht, wie die strukturellen und systemischen Bedingungen sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche im Bistum Essen begünstigt haben und bis heute begünstigen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mitte Februar hat das IPP die Ergebnisse dieser unabhängigen Studie veröffentlicht. Nach den vor allem juristisch orientierten Aufarbeitungen der vergangenen Jahre ist diese sozialwissenschaftliche Studie eine Konsequenz der Bemühungen um Prävention, Aufklärung und Intervention von sexualisierter Gewalt im Bistum Essen. Ziel der Studie war es, die Präventions- und Interventionsarbeit zu verbessern und Missbrauch in Zukunft zu verhindern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm