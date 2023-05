Shanty Chor Ennepetal: Leinen los mit neuem Vorstand

Ennepetal. Der Shanty Chor Voerde Ennepetal hisst die Segel. Nach Vorstandswahlen und Ehrungen blicken die Aktiven auf die nächsten Konzerte in der Region.

Der Shanty Chor Voerde Ennepetal von 1985 hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Bei der Jahreshauptversammlung im Festsaal der evangelischen Stiftung Loher Nocken wählten die Mitglieder ihren Vorstand neu.

Vorsitzender Michael Müller wurde genauso in seinem Amt bestätigt, wie der zweite Vorsitzende Bernd Tigges, Schriftführerin Anke Gockel-Himmen und die Text- und Notenwarte Oliver Gockel und Philip Bilstein. Die bisherige 2. Kassiererin Heike Hatzky übernimmt die Kassenführung von Sigrid Siepmann und wird auf ihrem Stellvertreter-Posten von Helmut Schulte abgelöst. Chorleiter bleibt Jürgen Schöneberg, stellvertretender Chorleiter wurde Markus Seifert anstelle von Marvin Westenburg, der sich aufgrund einer beruflichen Weiterbildung nicht zur Wahl stellen konnte.

Nächster Punkt der Tagesordnung waren die Ehrungen. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Thomas Rosien und Dirk Bärenfänger (aktiv), Ellen Grützmacher, Petra Martschinke, Ingold Schneider, Ingrid Tigges, Detlef Fischer und Rainer Gockel (passiv). Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Phillip Bilstein und Detlef Grün (aktiv), Monika Grün und Monika Zieten (passiv). Seit 20 Jahren Mitglied sind: Georg Voges (aktiv) und Klaus Peiniger (passiv). Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Ernst August Hübner (aktiv), Anne Ebert Pfaff, Michael Eckardt und Volker Kötting (passiv).

Am 29. Mai nimmt der Chor am Shantyfestival in Geseke teil. Im Rahmen der Sang- und Klangreihe stehen am 16. Juli und 27. August zwei Auftritte im Hülsenbecker Tal auf dem Programm.

