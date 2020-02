Sie verzaubern kleine Gevelsberger mit klassischer Musik

Die Kinder in Gevelsberg bekommen Besuch: Der berühmte Komponist Felix Mendelssohn-Bartholdy macht mit seiner Schwester Fanny im Zentrum für Kirche und Kultur Station, um von dort aus mit seinen Gästen auf eine Reise durch Europa zu gehen. Spannendes und unterhaltsames Musik-Theater mit klassischen Tönen für Kinder im Grundschulalter und ihre Eltern steht am Sonntag, 16. Februar, ab 15 Uhr in der Konzertaula an der Südstraße auf dem Programm. Karten für das Familienkonzert der Gevelsberger Konzertgesellschaft gibt es noch an der Tageskasse.

.„Die Aufgabe, die sich die Konzertgesellschaft gesetzt hat, ist es, ein Angebot an hochwertiger, klassischer Musik in Gevelsberg auf die Bühne zu bringen, aber auch Menschen an die Kultur heran zu führen“, sagt Dr. Michael Ostermann,Vorsitzender der Gesellschaft. Und dabei liege es auf der Hand, bei den Kleinen anzusetzen. „Wir sind stolz darauf, dass wir die Mercator-Stiftung von unserem Konzept überzeugen konnten. Nur durch deren Unterstützung ist es uns möglich, die Familienkonzerte in Gevelsberg anzubieten“, so Ostermann weiter.

Bei „Felix und Fanny auf Reisen“ dreht sich alles um Felix Mendelssohn-Bartholdy und seine Schwester Fanny Hensel. Der Komponist, Dirigent und Pianist fühlt sich durch seine Dreifach-Belastung im Beruf ausgebrannt. Er beschließt Urlaub zu machen und seine Schwester Fanny, auch eine berühmte Musikerin, mitzunehmen. Die beiden steigen in ihre geliebte Kutsche und nehmen ein Streichquartett mit.

Schweiz, Italien und Frankreich

Schließlich gab es Anfang des 19. Jahrhunderts, als die beiden lebten, noch kein Autoradio. Nur: Wo geht es hin? Felix und Fanny starten eine abenteuerliche Reise durch die Schweiz, nach Italien, Frankreich und Schottland. Unterwegs gibt es jede Menge Musik.

Felix erinnert sich an seine Kompositionen, die mit diesen Ländern verbunden sind. Seine Schwester Fanny verzaubert ihren Bruder dazu mit ihrem Gesang. Nur gut, dass die beiden ein Streichquartett dabeihaben.

Auf der Bühne sind neben dem Fanny-Quartett die Sopranistin Jeanette Wernecke und der Schauspieler Jörg Schade, auch bekannt aus dem Hamburger Ohnsorg-Theater, zu sehen. Schade hat das Stück „Felix und Fanny auf Reisen“ zusammen mit Franz-Georg Stähling geschrieben.

Das Arrangement stammt von Echo-Preisträger Andreas Nicolai Tarkmann, der mit Weltstars wie Anna Netrebko oder Plácido Domingo gearbeitet hat.

Tickets für das Familienkonzert am Sonntag, dem 16. Februar,ab 15 Uhr, im Zentrum für Kirche und Kultur in der Südstraße sind nicht nur an der Tageskasse erhältlich. Der Eintritt kostet 5 Euro für Kinder und 10 Euro für Erwachsene.

Im Vorverkauf gibt es Eintrittskarten telefonisch bei der Konzertgesellschaft unter , bei der Buchhandlung Appelt in der Mittelstraße und im Internet bei Proticket unter der Adresse www.konzertgesellschaft.com