Siegerehrung: Das sind die Ehrenhalber Schwelms

Bei der Siegerehrung zum Heimatfestzug am vergangenen Montag wurden nicht nur die Darstellungen der Nachbarschaften gefeiert. Auch die Ehrenhalber-Orden wurden wieder vergeben.

Ehrenhalber sind Menschen, die nicht in Schwelm geboren sind, sich aber in den Nachbarschaften besonders einbringen und als Dank für ihr Engagement ausgezeichnet werden und sich somit ehrenhalber Schwelmer nennen dürfen. Dafür wird den Siegern eine Plakette und eine Urkunde überreicht. Noch bevor

der erste Ehrenhalber aufgerufen wurde, wird der Applaus in dem Festzelt der Schwarzwald-Christel lauter. Rolf Biller, gebürtiger Dortmunder, wird mit der Plakette ausgezeichnet. Und auch Michael „Suppe“ Frielingsdorf, derzeitiger Obernachtwächter, wird geehrt. „Ich weiß nicht, warum mir so viel Ehre zuteil wird. Herzliches Dankeschön! Ich bin zwar in Gevelsberg geboren, aber ich bin ein Schwelmer“, freut sich Frielingsdorf. Für seine 30 Jahre Treue wird auch Ehrenobernachwächter Christian Fasel ausgezeichnet.

Auch wurden die Ehrenhalstücher vergeben. Mit dieser Auszeichnung werden Menschen geehrt, die hinter den Kulissen zum Heimatfest wichtige Aufgaben übernehmen, von denen man nichts ahne, erklärt Jochen Stobbe, Geschäftsführer der Dachorganisation der Schwelmer Nachbarschaften. Diese Ehre wurde Ute Zippmann und Christian Rüth zuteil.

