Singschule für Jungen und Mädchen in Gevelsberg geplant

Gevelsberg. In Gevelsberg soll eine Singschule gegründet werden. Hier können sich interessierte Jungen und Mädchen melden.

Helge Metzner, Kantor der evangelischen Kirchengemeinde Gevelsberg, möchte eine Art Singschule für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren aufbauen und sucht daher noch jungen und Mädchen, die Lust haben, im Chor mitzusingen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Seit diesem Schuljahr ist Metzner bereits in den Grundschulen „Pestalozzi“ und „Am Strückerberg“ mit Chor-AGs in das Schulleben eingebunden. Was als erstes Vorstellen und Anfragen gedacht war, wurde von den Schulen und vor allem von den Schülerinnen und Schülern begeistert aufgenommen. Beide Chöre sind bereits mit Liedvorträgen in Gottesdiensten der Erlöser- bzw. Lukaskirche beteiligt gewesen.

Lesen Sie auch: Gebühren: Das wird teurer, das wird billiger

Start des neuen Projektes ist der 12. Januar. Immer donnerstags von 16 bis 17 Uhr wird Kantor Metzner mit interessierten Kindern im Gemeindesaal an der Erlöserkirche singen. Das erste Ziel ist die Aufführung des Musicals „Franziskus“ (aus Metzners eigener Feder) im Rahmen eines Gottesdienstes am Sonntag, 19. März, um 11 Uhr.

In dem Stück geht es um das Leben von Franz von Assisi, um den sich viele Legenden ranken: Er soll ganz allein eine Kirche errichtet haben, konnte angeblich mit Tieren sprechen, ein großes Schöpfungslob ist von ihm überliefert („Laudato si, sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr“); auch ein Friedensgebet („mach mich zum Werkzeug“) ist von ihm – oder doch nicht?

Wer das wissen und mitsingen möchte, kommt zur ersten Probe am Donnerstag, 12. Januar, um 16 Uhr (Erlöserkirche, Elberfelder Straße 16, Gevelsberg).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm