Feuerwehr Sirenenalarm: Menschenleben in Ennepetal in Gefahr

Ennepetal. Sirenenalarm in Ennepetal: Wohl nur einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass bei diesem Feuer niemand verletzt oder gar getötet wurde.

Eine weggeworfene Zigarettenkippe hätte in der Neuenlander Straße in Ennepetal fast zu einer Katastrophe geführt. „Menschenleben in Gefahr“ urteilte die Kreisleitstelle der Feuerwehr und die Sirenen heulten in Ennepetal am Donnerstag um 15.22 Uhr. Die Martinshörner der Feuerwehrfahrzeuge hallten durch die Straßen Ennepetals, als sämtliche Einheiten der Wehr zu dem gemeldeten Gebäudebrand in die Neuenlander Straße fuhren.

Die Bewohner des Hauses können sich wohl bei einer 25-Jährigen Ennepetalerin bedanken, dass sie aus der Sache unbeschadet herausgekommen sind. Bei einem Spaziergang sah die Frau, wie dichter Rauch aus dem Haus quoll und hörte durch ein Fenster einen Rauchmelder in dem Mehrfamilienhaus piepen. Ob noch Menschen in dem Haus waren? Das wusste sie nicht und wählte die Nummer der Feuerwehr. Die Kreisleitstelle entschied sofort auf Vollalarm und verständige Wehr und Bevölkerung über die Sirenen. Feuerwehr, Rettungsdienst und AVU-Mitarbeiter zum Abstellen der Energieversorgung des Brandhauses machten sich auf den Weg in die Neuenlander Straße. Dort bestätigte sich die Lage: Das Gebäude war stark verraucht. Während sich ihr Lebensgefährte mittlerweile bereits selbst ins Freie gerettet hatte, holte die Wehr noch eine 60-jährige Wohnungsinhaberin aus dem Gebäude. Beide wurden umgehend vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich zur weiteren Abklärung, ob möglicherweise bei ihnen eine Rauchgasvergiftung vorliegt, in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Zigarettenreste in Müllsack sind der Auslöser des Brandes

Währenddessen löschte die Feuerwehr Ennepetal das Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen kleinen Entstehungsbrand. Ein Müllsack, der im Flur des Mehrfamilienhauses stand, sorgte für den potenziell tödlichen Rauch in dem Gebäude. Laut erster Ermittlungserkenntnisse hatte jemand glimmende Zigarettenreste in dem Sack entsorgt, was den Brand auslöste. Nachdem die Wehr das kleine Feuer gelöscht hatte, kontrollierte sie die Wohnung mit einer Wärmebildkamera sowie einem Messgerät und lüftete die Wohnung.

Für die Dauer des Einsatzes mussten Teile der Neuenlander Straße und der Rüggeberger Straße voll gesperrt werden. Laut Polizei entstand kein Schaden an dem Gebäude. Alle Einheiten der Feuerwehr Ennepetal waren im Einsatz. Die Löschgruppe Voerde stellte während dieser Zeit den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Um 16.41 Uhr trat das letzte Einsatzfahrzeug den Rückweg zur Wache – der Einsatz war beendet.

First-Responder-Einsatz in der Wilhelmshöher Straße

Ein weiterer Einsatz ereignete sich kurz zuvor, um 15.12 Uhr. Dort wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem First-Responder-Einsatz in die Wilhelmshöher Straße alarmiert. Da aufgrund von gehäuften Einsätzen kein Rettungsmittel zeitnah verfügbar war, übernahm das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache die ersten medizinischen Maßnahmen an einem Patienten. Anschließen erfolgte die Übergabe an den Rettungsdienst.

