Sirenenalarm: Polizei ermittelt nach Feuer in Schwelm

Schwelm. Nach einem Feuer an der Hauptstraße ist eine Person in Obhut der Polizei. Warum, das wollen die Beamten nicht verraten.

Großalarm am Sonntag in Schwelm: Um 13.17 Uhr wurde die Feuerwehr in die Hauptstraße alarmiert. Die Sirenen heulten. Dort sollte es im Gebäude brennen. Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung in einem zweigeschossigen Anbau eines dreieinhalbgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses vor. Der Anbau war dabei nur über einen schmalen Durchgang zum Nebenhaus zu erreichen.

Ein Trupp unter Atemschutz verschaffte sich Zugang und ging mit einem C-Rohr vor. Im Erdgeschoss brannten Kleidungsstücke und Unrat, die schnell gelöscht werden konnten. Bei der Kontrolle des Objektes wurde eine Person aufgefunden und ins Freie gebracht. Die Person wurde rettungsdienstlich untersucht und im Anschluss in die Obhut der Polizei übergeben. Warum diese Person an die Polizei übergeben wurde, dazu heißt es auf Nachfrage dieser Zeitung von Seiten der Behörde am Sonntag: „Dazu können wir heute leider nichts sagen.“

Die oberen Geschosse des Hauptgebäudes sowie des Anbaus wurden von der Drehleiter und über tragbare Leitern kontrolliert, waren aber unbeschädigt und rauchfrei. Der vom Brand betroffene Bereich wurde mittels eines Hochleistungslüfters vom Rauch befreit.

32 Einsatzkräfte sind im Einsatz

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 32 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Weitere Einsatzkräfte besetzten die Feuer- und Rettungswache zur Sicherstellung des Grundschutzes. Eingesetzt waren ehrenamtliche Kräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wache. Der Einsatz war gegen 15 Uhr beendet.