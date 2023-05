Skigemeinschaft im Aufschwung: Das Geheimnis ihres Erfolges

Ennepetal. Die Skigemeinschaft Ennepetal hat alles, wovon andere Vereine träumen: Steigende Mitgliederzahlen, viele junge Leute. Das sind die Gründe dafür.

Steigende Mitgliederzahlen, tolle Anschaffungen und ein Vorstand, der auf das Vertrauen seiner Mitglieder zählen kann: Die Skigemeinschaft Ennepetal blickt auf eine gute Entwicklung in den vergangenen Monaten zurück.

All dies wurde deutlich bei der Jahreshauptversammlung, die wie gewohnt in der eigenen Skihütte am Örtchen stattfand. Erste Vorsitzende Ingeborg Sander begrüßte die Mitglieder und eröffnete die Versammlung. Der Anfang der Sitzung begann jedoch traurig: mit der Totenehrung von Dr. Walter Knuff, der 34 Jahre Mitglied in der SG war und Anfang des Jahres plötzlich verstorben ist.

Stolz ist die Skigemeinschaft auf ihre langjährigen Mitglieder, die 25 bzw. 50 und sogar 60 Jahre dem Verein die Treue halten und zu diesem Anlass geehrt wurden. Für 25 Jahre sind dies Familie Jellinghaus, Kira Heringhaus, Hagen Kümmel und Sebastian Born. 50 Jahre dabei ist Rea Crone, und bereits 60 Jahre Jürgen Schäfer.

Der Verein zählt aktuell 452 Mitglieder (steigend), davon sind ca. 100 in der Altersklasse unter 20 Jahre zu finden. Unter der Regie von Sportwart Jörg Püttmann trainieren wöchentlich ca. 20 bis 30 aktive Kinder in der Skihalle Neuss, um in die Fußstapfen von Andreas Sander zu treten.

Erfreut blickt die Skigemeinschaft auf Anschaffungen im vergangenen Vereinsjahr, die durch Mittel aus den Förderprogrammen „Moderne Sportstätten 2022“ und „Vital NRW 2022“ ermöglicht wurden. Zum einen eine neue Küche in der Andi-Hütte, eine Boule-Bahn bzw. Eistockschießbahn, die demnächst eingeweiht werden soll und eine Holzblockhütte als Lagerstätte. Besonders erfreut ist die SG über die Anschaffung eines Ziesels, der im Januar 2023 bei Schneefall zum Einsatz kam, um die Rennkids auf der Teufelswiese hinaufzuziehen.

Auch Wahlen standen an: Der komplette Vorstand wurde im Amt bestätigt.

