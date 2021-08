Smithy spielen auf Parkdeck des Schwelm-Centers

Schwelm. Der nächste „Feierabendmarkt meets Abendbrot“ findet auf dem Parkdeck 10 des Schwelm Centers statt. Für Live-Musik sorgen diesmal: Smithy

Die vierte Auflage von „Feierabendmarkt meets Abendbrot“ in diesem Jahr findet am Freitag, 27. August, statt. 180 Teilnehmer stehen bereits auf der Liste, wenn Smithy um 18.30 Uhr mit dem Rücken zur Christuskirche loslegen. Die Veranstaltung ist damit bereits ausgebucht.

Gelungener Abend

Rückblick in die vergangene Woche: Sommer, Sonne und Musik - zum dritten Mal in diesem Jahr luden das Stadtmarketing Schwelm und die Werbegemeinschaft in Kooperation mit der Stadt Schwelm am vergangenen Freitag zur erfolgreichen Eventreihe „Feierabendmarkt meets Abendbrot“. Musikalisch in Bestform heizten Hedtmann & Friends das Sommerfeeling noch mächtig an.

Sommer, Sonne und Musik - zum dritten Mal in diesem Jahr luden das Stadtmarketing Schwelm und die Werbegemeinschaft in Kooperation mit der Stadt Schwelm zum „Feierabendmarkt meets Abendbrot“ ein – erneut im Innenhof von Haus Martfeld. Foto: Privat

Die begeisterten Gäste quittierten den gelungenen Abend mit einer überwältigenden Spendenbereitschaft: 2.500 Euro wurden im Laufe des Abends für die Hochwassergeschädigten in Gevelsberg gespendet und an die Taubenväter - Menschen helfen Menschen e.V. übergeben. Besonderer Dank galt der Firma Winkel GmbH/ Marc Gevelhoff, der Geschäftsführung ABC Umformtechnik Ennepetal/ Frank Haberstroh, so wie der Augenarztpraxis Dr. Victor Petrescu, die jeweils die beachtliche Summe von 500 Euro spendeten.

Schon am kommenden Freitag wird „Feierabendmarkt meets Abendbrot“ also weitergehen. Diesmal auf dem Dach des Schwelm-Centers. Die Veranstaltung ist – wie gesagt – leider bereits ausverkauft.

