Geburtstag So alt wir die älteste Gevelsbergerin heute

Gevelsberg. Mia Buch feiert am Montag, 7. Juni Geburtstag. Sie ist die älteste Bürgerin der Stadt Gevelsberg. So kommt sie im Leben noch zurecht.

Am heutigen Montag begeht Frau Maria Buch ihren 101. Geburtstag. Besser bekannt ist die gebürtige Dortmunderin vielen Gevelsberger Bürgerinnen und Bürgern als „Mia“ Buch. Die lebenslustige und rüstige Seniorin aus dem Fasanenweg bestreitet bis zum heutigen Tag ihren Alltag fast vollständig allein.

Sohn Klaus Buch steht ihr, wenn es dennoch mal hakt, gern mit Rat und Tat zur Seite. Jahrelang nahm die Rentnerin die Angebote des Gevelsberger Seniorenbüros wahr, war stets mit Tatendrang bei den verschiedensten Unternehmungen gern auch unterstützend dabei. Auch die Kirmesgruppe „Mühlenhämmer“ ehrt sie jährlich beim „Bunten Nachmittag“ mit einem Blumenstrauß als älteste Bürgerin. Dort ist sie immer ein gerngesehener, fröhlicher Gast. Anlässlich Ihres 100. Geburtstages im vergangenen Jahr gratulierte Bürgermeister Claus Jacobi dem Geburtstagskind „coronakonform“ gemeinsam mit der Spielleute-Vereinigung Gevelsberg und den Mühlenhämmern vom Bürgersteig aus vor ihrer Haustür.

Hoffnungsvoll sah man auf eine größere Feier in diesem Jahr. Wenn sich auch die Situation aktuell ein wenig entspannt, so lassen die pandemiebedingten Umstände bedauerlicherweise weiterhin keine dem Anlass gebührende Feier zu. So wünschen alle Gevelsberger der Ältesten aus ihrer Mitte auch für das nächste Lebensjahr viel Gesundheit sowie weiterhin Lebensmut und Fröhlichkeit.

