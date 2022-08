Agentur-Chefin Katja Heck aus Ennepetal (rechts) steht mit Teamleiterin Verena Dirks vor der Außenstelle der Agentur für Arbeit in Schwelm.

Jobs So entwickelt sich der Arbeitsmarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis

Ennepe-Ruhr. Der Arbeitsmarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis war im Juli durch die „Sommerdelle“ und zusätzlich einen noch anhaltenden Sondereffekt geprägt.

Die Zahl der Arbeitslosen im Ennepe-Ruhr-Kreis stieg gegenüber dem Vormonat um 768 oder 7,3 Prozent auf 11.261, die Arbeitslosenquote um 0,4 Punkte auf 6,5 Prozent. Vor einem Jahr waren es 6,8 Prozent und 548 Arbeitslose mehr.

„Die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in die Grundsicherung und damit in die Arbeitslosenstatistik hat im Juli angehalten, da sie im Vormonat noch nicht vollständig erfasst waren“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen, zur aktuellen Entwicklung. „Ansonsten hatten wir einen normalen Sommermonat auf dem heimischen Arbeitsmarkt. Immer noch melden sich einige junge Ausbildungsabsolventen. Gleichzeitig sorgt die Haupturlaubszeit und die bei vielen Unternehmen ausgerufenen Betriebsferien für eine schwache Kräftenachfrage.“

Mehr Langzeitarbeitslose

Die beiden Rechtskreise entwickelten sich weiter in die gleiche Richtung. 3286 Arbeitslose waren Kunden der Arbeitsagentur (169 oder 5,4 Prozent mehr als im Vormonat), 7975 wurden durch das Jobcenter EN betreut (599 oder 8,1 Prozent mehr). Die Zielgruppen zeigten teilweise wieder deutliche Entwicklungen: Bei den jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren verstärkte sich der erwartete Anstieg durch viele Ausbildungsabsolventen sogar. Es waren 206 oder 25,6 Prozent mehr als im Juni und nunmehr insgesamt 1011. Bei den Älteren über 50 Jahren gab es ein Plus von 75 oder 2,0 Prozent auf 3748.

Nur bei arbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung gab es im Juli mit plus zwei oder 0,2 Prozent auf nunmehr 1046 nahezu keine Veränderung. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen dagegen stieg um 79 oder 1,8 Prozent auf 4430. Aktuell waren es damit 401 oder 8,3 Prozent weniger als vor genau einem Jahr. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Ausländer erhöhte sich aufgrund der Neuregelung um weitere 610 überwiegend aus der Ukraine geflüchtete Menschen oder 17,8 Prozent auf 4036.

Nur 350 Stellen gemeldet

Der bereits vor der Ferienzeit gesunkene Kräftebedarf war auch im Juli erwartungsgemäß verhalten. In der Zeit der Betriebsferien wurden nur 350 Stellen von EN-Unternehmen gemeldet, zwar 48 oder 15,9 Prozent mehr als noch im Juni, aber 97 oder 21,7 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die größte Kräftenachfrage hatten aktuell Personaldienstleister (87 gemeldete Stellen), das verarbeitende Gewerbe (57), das Gesundheits- und Sozialwesen (44), das Baugewerbe (44), der Handel (43) und freiberufliche Arbeitgeber (Rechtsanwälte, Steuerberater etc., 26 Stellen für Assistenzkräfte). Die öffentliche Verwaltung meldete 19 Stellenangebote, die gesamte Logistik nur neun.

Die Zahl der insgesamt bei der Arbeitsagentur zur Besetzung gemeldeten Stellen stieg leicht gegenüber Juni um 15 oder 0,6 Prozent auf 2390 und in Relation zum Vorjahr sogar um 493 oder 26,0 Prozent. Nur 13 EN-Unternehmen meldeten im Juli Arbeitsausfälle für 173 Personen an. Seit dem Beginn der Pandemie gab es damit im Kreis über 4600 Anzeigen aus nahezu allen Branchen für rund 60.000 potenziell betroffene Arbeitnehmer. Im gesamten Bezirk, also inklusive der Stadt Hagen, waren es 7700 Anzeigen für nahezu 100.000 Personen.

Weniger Kurzarbeitergeld

Für Februar liegen inzwischen Daten zur effektiven Inanspruchnahme für den Kreis vor. Danach wurde Kurzarbeitergeld an 325 Betriebe für rund 1300 Arbeitnehmer tatsächlich ausgezahlt, weitaus weniger als noch zu Beginn der Pandemie.

„Inzwischen dürfte der weitaus überwiegende Teil der in die Zuständigkeit des Jobcenters EN übergegangenen Geflüchteten aus der Ukraine erfasst worden sein“, so Katja Heck weiter. „Je schneller dies abgeschlossen werden kann, desto besser ist es für die berufliche Integration der Betroffenen auf dem heimischen Arbeitsmarkt. Und desto eher können ukrainische Berufsabschlüsse anerkannt und Sprachförderungen realisiert werden.

Trotz der aktuellen saisonalen Faktoren bleibt der heimische Arbeitsmarkt stabil und aufnahmefähig. Grundsätzlich bleibe ich für den Herbst optimistisch. Aktuelle weltpolitische Risiken erschweren allerdings jede Prognose.“

