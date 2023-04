Die italienische Mission in Gevelsberg zieht wie auf diesem Archivbild auch in diesem Jahr mit einer Prozession zur Liebfrauenkirche

Palmsonntag bis Ostern So feiern die Christen in EN ihr größtes Fest

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Das höchste Fest im christlichen Kirchenjahr steht bevor. Welche Feiern ab diesem Wochenende in den katholischen Gemeinden gefeiert werden.

Das größte christliche Fest, Ostern, steht bevor. In der Propstei St. Marien werden in allen drei Städten und fünf Gemeinden eine Vielzahl von Gottesdiensten, Feiern und Besonderheiten beginnend mit Palmsonntag angeboten.

Lesen Sie auch:

Palmsonntag

Los geht es am kommenden Palmsonntag, 2. April mit Messfeiern um 9.30 Uhr in Herz Jesu Ennepetal und St. Engelbert Gevelsberg, und um 10 Uhr im Haus Maria Frieden Gevelsberg. Die italienische Gemeinde lädt um 10 Uhr zur Prozession an Palmsonntag von der italienischen Mission an der Schulstraße 9 zur Liebfrauenkirche. In St. Marien wird der Gottesdienst um 11.15 Uhr von dem Marienkäfer-Chor der Kita St. Marien mitgestaltet. Zur selben Zeit wird in St. Johann Baptist gefeiert und um 18 Uhr findet in St. Marien Schwelm eine Bußandacht statt.

Gründonnerstag

Am Gründonnerstag, 6. April, findet um 19 Uhr in St. Marien Schwelm die Abendmahlfeier gemeinsam mit der kroatischen Gemeinde statt, musikalisch gestaltet von der Schola Cantorum und Susanne Sänger, Querflöte. Zur selben Zeit begeht die italienische Gemeinde in Liebfrauen und die Gemeinde St. Johann Baptist die Abendmahlfeier. In St. Engelbert beginnt das Letzte Abendmahl um 19.30 Uhr mit musikalischer Gestaltung durch Querflöte und Gesang.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Karfreitag

Am Karfreitag laden die Gemeinde St. Marien um 10.30 Uhr und die Gemeinde St. Johann Baptist um 11 Uhr zur Kreuzwegandacht für Kinder und Familien. Um 15 Uhr findet in der Liebfrauenkirche ein Passionsspiel der italienischen Gemeinde statt und zur selben Zeit finden auch die Karfreitagsliturgien in St. Marien Schwelm (mit der Schola Cantorum und Susanne Sänger, Querflöte) sowie in Herz Jesu Ennepetal und in St. Engelbert Gevelsberg statt. Die Ökumenische Gemeinschaft lädt zu einem Kreuzgang durch Schwelm. Los geht es um 19.30 Uhr in der katholischen Marienkirche. Weitere Stationen sind die Freie Evangelische Gemeinde in der Kaiserstraße und die K3-Kirche.

Karsamstag

Am Karsamstag finden um 18 Uhr die Osternachtsfeiern der kroatischen (Schwelm) und italienischen Gemeinde (Liebfrauen) statt. Um 21 Uhr sind dann in allen Gemeinden in Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg (gestaltet von der Schola Liebfrauen) die Osternachtsfeiern der deutschen Gemeinden.

Ostersonntag

Am Ostersonntag, 9. April, finden um 9.30 Uhr in St. Marien die österliche Festmesse der kroatischen Gemeinde, und zur selben Zeit Ostermessen in Herz Jesu und St. Engelbert (gestaltet mit festlicher Orgelmusik) statt. Um 10 Uhr wird im Haus Maria Frieden und um 11 Uhr in Liebfrauen (ital.) gefeiert.

Österliche Familienmessen mit anschließender Ostereiersuche finden in St. Marien und St. Johann Baptist jeweils um 11.15 Uhr statt.

Ostermontag

Am Ostermontag wird noch einmal die Auferstehung gefeiert und zwar um 9.30 Uhr in Liebfrauen und Herz Jesu, um 10 Uhr im Haus Maria Frieden und um 11.15 Uhr in St. Marien mit festlicher Musik von Ja Young Park (Sopran) und Ulrich Isfort (Orgel) sowie in St. Johann Baptist.

Beichtzeiten vor Ostern

Vor Ostern ist eine gute Zeit, in sich zu kehren und Lasten loszuwerden. Beichtgelegenheiten in Schwelm sind am 2. April, Palmsonntag, nach dem Bußgottesdienst um 18 Uhr, am 7. April, Karfreitag, nach der Karfreitagsliturgie um 15 Uhr und am 8. April, Karsamstag, 11 bis 12 Uhr. Am Karfreitag findet außerdem in St. Marien um 19.30 Uhr ein Bußgang statt. Darüber hinaus können Beichtgespräche mit jedem Priester vereinbart werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm