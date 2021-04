Distanz in den Mai. Corona-konform können die Gevelsberger in den Mai tanzen mit DJ Sven Kadelka.

Corona So können die Gevelsberger in den Mai tanzen

Gevelsberg. Gevelsberg kann ganz bequem von zuhause aus in den Mai tanzen. Das passende Event dafür ist schon geplant.

„DisTanz in den Mai 2021” – gratis & live aus Gevelsberg in die gesamte Region: ENplus.tv streamt die digitale Party für Zuhause. DJ Sven Kadelka legt auf und liefert den Sound für viele kleine Mai-Partys im eigenen Wohnzimmer.

Clubs, Kneipen und viele Vereine müssen auf eine langjährige Tradition verzichten: Der Tanz in den Mai fällt das zweite Jahr in Folge der Corona-Pandemie zum Opfer. Das neue Internet-Fernsehen für den Ennepe-Ruhr-Kreis und der bekannte DJ aus Gevelsberg wollen aber keine langen, sondern lachende Gesichter sehen: Deswegen wird das Studio von ENplus.tv kurzerhand zum DJ-Set umgebaut – und Sven Kadelka spielt House & Charts in the Mix. Jeder kann kostenlos per Live-Stream mitfeiern.

Online-Party am Freitag

Natürlich gäbe es für den Gevelsberger nichts Schöneres, als nach einem Jahr Party-Pause wieder eine volle Tanzfläche anzuheizen. „Aber meckern bringt uns jetzt nicht weiter. Ich gehe beim Auflegen auch ohne Publikum richtig ab. Schaut zu im Stream, schickt Nachrichten über die sozialen Netzwerke und seid so auch auf Distanz mitten drin”, sagt Kadelka.

Lesen Sie hier mehr zu den aktuellen Corona-Einschränkungen im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Die Online-Party steigt am Freitag, 30. April, ab 21 Uhr, und geht natürlich bis in den Mai hinein. Zu verfolgen ist der „DisTanz in den Mai” auf www.ENplus.tv und auf www.twitch.tv/ENplusLIVE. Wer einen Smart TV hat, kann den ­Stream auch direkt auf dem Fernseher per Twitch-App unter „ENplusLIVE” verfolgen.

Wichtig: Die Übertragung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Macher des „DisTanz in den Mai” rufen ausdrücklich nicht zu illegalen Partys auf. „Jeder kennt die aktuellen Kontaktregeln und Ausgangssperren.

Event mit Verlosung

Aber Spaß haben und in den Mai tanzen kann man ja auch im kleinen Kreis zu Hause”, sagt Stefan Erdmann von der Produktionsfirma „ankermann.tv”, zuständig für die technische Umsetzung, mit Blick auf die geltende Notbremse in fast ganz NRW. „Wir liefern gute Musik, tolle Stimmung und Zusammenhalt übers Netz.”

Auch interessant: Autokino in Gevelsberg – Corona-konform Filme und Veranstaltungen erleben

Unterstützt wird das digitale Event von mehreren Sponsoren und Partnern, die unter anderem Gewinne für eine Verlosung unter allen Zuschauern zur Verfügung stellen. Mit dabei sind die Golf- und Reitanlage „Auf Gut Berge” und das Restaurant „Berkenbergs” in Gevelsberg, „Søren Fashion” aus Hagen, das Hotel & Restaurant „Overkamp” in Dortmund – und die preisgekrönte Video- & Streaming-Produktionsfirma „ankermann.tv” aus Hattingen.